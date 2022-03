El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana cau un 7,37% en un any, segons pisos.com

Així ho reflecteix l'informe mensual de preus de lloguer de pisos.com, que també assenyala que aquesta comunitat autònoma va ser l'octava amb la mensualitat més barata per als llogaters. Per la seua banda, el pis de lloguer a Espanya va tindre al febrer un preu mitjà de 10,11 euros per metre quadrat, pujant un 0,40% mensual. Respecte a febrer de 2021, l'increment va ser del 4,56%.

Alacant (2,68%) va ser la setena en el rànquing nacional de majors repunts mensuals en les províncies. València (2,19%) va créixer una mica menys i Castelló (-2,19%) va llançar l'octau descens nacional més intens.

Interanualment, Castelló (0,15%) va ser la província espanyola que menys va créixer. Alacant (-12,02%) va registrar la cinquena retallada més intensa del país. Amb 7,23 euros per metre quadrat al febrer de 2022, València va ser la desé tercera província més cara d'Espanya. Castelló va ser la més assequible d'autonomia, amb 5,14 euros per metre quadrat.

Quant a les capitals valencianes, Castelló de la Plana (-2,82%) va ocupar el quart lloc en el rànquing nacional de descens. València (-0,26%) va contindre la seua retallada i Alacant (2,72%) va registrar un repunt intermedi.

D'un any a un altre, Alacant (11,35%) va ser la tercera que més va créixer del país i València (10,69%) la quarta. Castelló de la Plana (-2,27%) va llançar una caiguda intermèdia. En l'apartat de preus, València (10,05 €/m2) va ser l'onzena capital espanyola més cara en lloguer. Castelló de la Plana (6,87 €/m2) va ser la més assequible de la regió.

INCREMENT DE L'IPC

Segons el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, "la tendència ascendent dels preus de lloguer segueix reforçant-se". El portaveu del portal immobiliari assenyala que aquest encariment encara no suposa una gran ruptura, però el progressiu increment de l'IPC podria seguir pressionant les rendes a l'alça: "El cost de la vida s'ha disparat, i aspectes com el conflicte bèl·lic a Ucraïna, que portarà aparellada una pujada encara més intensa en consums bàsics com l'electricitat i el combustible, no ajuden".

A més, l'expert admet que, "no només les grans capitals secundaran els repunts, sinó que, atés que la situació és generalitzada en tota Espanya, els lloguers en altres ciutats de grandària mitjana també s'elevaran".

És important, tal com exposa Font, que "el llogater desplegue tota la seua capacitat negociadora en cas que li toque revisar la mensualitat o estiga, en aquests moments, buscant un pis que arrendar". Del costat dels inversors, el directiu confirma que la compra per a lloguer continuarà sent molt puixant: "L'atractiva rendibilitat del lloguer permet que la inversió immobiliària residencial es col·loque per damunt d'un altre tipus de productes subjectes a una major volatilitat, per la qual cosa els diners se seguirà refugiant en la rajola", conclou.