8M.- El centre d'innovació Les Naus de València aprova el permís menstrual

Per a açò, hauran de presentar sol·licitud degudament acreditada mitjançant un corresponent informe que, expedit per facultatiu de l'especialitat mèdica, especifique expressament la necessitat.

La inclusió del permís menstrual en el conveni col·lectiu de les Naus ha sigut a proposta de les delegades de personal de CCOO en el centre d'innovació i ha sigut acceptada per la taula de negociació de l'entitat. D'aquesta manera, Les Naus "continua la seua tasca d'innovació d'una manera transversal tenint en compte la igualtat com un dels motors de canvi que necessita la ciutat de València per a ser més compartida, segons marca l'estratègia d'innovació Missions València 2030", recorda l'entitat en un comunicat.

El 66,66% de les persones treballadores de les Naus són dones. És a dir, 26 dones es podran beneficiar d'aquest permís. Aquesta mesura se suma als projectes desenvolupats per les Naus on es visibilitza el talent de les dones: els murals 'Dones de Ciència' -al costat de la Universitat Politècnica de València- i el concurs de videos 'De major vull ser com' -amb Fisabio-, on es pretén despertar vocacions científiques entre les més joves.

El regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, explica que "fins ara les treballadores havien d'agafar-se dies de vacances o assumptes propis per aquest motiu, però ara podran acollir-se a uns permisos que cal remarcar que no suposen una despesa extra per a l'Ajuntament, ja que tindran dret a huit hores mensuals que hauran de recuperar en els tres mesos següents". "Aquest suposa un avanç innovador i adaptat a la realitat de gènere de la nostra organització", subratlla.

El centre d'innovació Les Naus de l'Ajuntament de València s'uneix així al camí marcat per altres institucions com l'Ajuntament de Girona o de Castelló de la Plana que ja han aprovat un permís menstrual per a les seues treballadores.