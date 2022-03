Escalante i Dansa València s'acosten al públic jove amb Tik Tok, feminisme sobre xanques i batalles de balls

L'oferta, distribuïda del 2 al 10 d'abril, suposa en el seu conjunt una panoràmica eclèctica d'estils coreogràfics que poden despertar l'interés d'un públic jove àvid d'alternatives d'oci. Així, hi ha una reflexió sobre les taules sobre la xarxa social Tik Tok, una revisió sobre xanques del drama dels refugiats, batalles improvisades de ball i una proposta de carrer que conjumina dansa i circ.

"És un honor participar al costat de Dansa València en una programació que reuneix el talent de les nostres creadores i creadors", declara la delegada de Teatres de la Diputació de València, Gloria Tello, per a qui "les propostes sorgides d'aquesta unió obriran escenaris creatius i d'oci al públic jove, despertaran noves vocacions i també, els provocaran una reflexió sobre la nostra societat". "La iniciativa reflecteix així l'esperit de l'Escalante", afig Tello en un comunicat.

"En Dansa València ens preguntem com atraure a eixe públic jove que es reuneix en parcs i places de la ciutat i a eixe altre que reprodueix coreografies de personatges coneguts i els comparteix en les xarxes socials. Un públic potencial, per al qual, d'una manera o un altre, la dansa ja es troba entre els seus interessos i formes de relacionar-se. Per eixa raó, hem reunit un conjunt de propostes de dansa contemporània que connecten molt bé amb els gustos, estètiques i inquietuds d'adolescents i joves", declara, per la seua banda, la directora de Dansa València, María José Mora.

El 2 d'abril s'obri a la Plaça de la Verge al Club Mutant, un espai on se succeiran les batalles de ball. Hi haurà lides entre ballarins de contemporani, hip-hop, breaking, pooping, electro i flamenc al ritme de la selecció musical secreta d'un DJ. La creativitat, la improvisació i la musicalitat són claus per a alçar-se vencedor d'un projecte impulsat per Julia Zac i Inka Romaní que tracten de dinamitzar la comunitat dancística valenciana.

La proposta pretén acollir creadors de diferents estils i tècniques, de manera que es propicie l'intercanvi de pràctiques i pensaments entre la dansa contemporània i les danses urbanes més underground.

El 9 d'abril serà el torn de la companyia de Sueca Maduixa que puja a l'escenari del Palau de les Arts la seua aclamada peça "Migrare". La cita suposa l'estrena en sala d'aquesta proposta que aborda el fenomen migratori des d'un punt de vista femení. Sobre l'escenari quatre dones pujades en xanques en un espai minat d'obstacles i fronteres invisibles, d'odis irracionals i prejuís. La peça ha sigut reconeguda amb els premis Moritz de Fira de Tàrrega a la millor estrena d'arts de carrer i al millor espectacle de les nits del CCAI en FETEN.

Aquest passat mes de febrer van visitar els Emirats àrabs per a representar la marca cultural espanyola en Expo Dubai 2020.El 10 d'abril, en horari d'aperitiu, la companyia alacantina OtraDanza s'instal·la en el Parc Central amb 'La Banda', un espectacle itinerant on el circ s'hibrida amb els llenguatges del moviment.

Els seus protagonistes són una família nòmada i caòtica integrada per cinc divertits personatges que no poden ser més diferents entre si, però que es complementen a la perfecció. Compartir, connectar, adaptar i reinventar són les paraules clau i les pautes implícites en aquest espectacle de carrer.

PREESTRENA

En el mateix dia a la vesprada, el Teatre Rialto acull la preestrena 'Ciberexorcismo', de Nuria Guiu, que pren TikTok, la xarxa social de les coreografies, la repetició, la mescla i la còpia com a punt de partida per a indagar en les instantànies que conformen el nostre imaginari. En la seua nova proposta la creadora catalana desplaça els mecanismes d'aquesta plataforma a l'escena, d'un format privat, pla i digital a un espai comú, físic i col·lectiu.

Com en els seus dos anteriors visites a Dansa València, Guiu torna a posar el focus en la relació entre el cos, la imatge el poder i la digitalitat, dilemes recurrents entre les noves generacions.