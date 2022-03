Se cumplen siete años del fallecimiento de Santi Trancho, el cámara de televisión que perdió la vida en un accidente de moto. Una fecha tan señalada para Ana Fernández, su pareja en aquel momento, por lo que la actriz quiso hacerle su particular homenaje en forma de recuerdos y bonitas anécdotas.

"Querido Santi. Quiero dedicarte este post hoy porque me siento muy orgullosa de tu legado, y después de 7 años me apetece que se sepa que se sigue manteniendo vivo… te cuento: Sigues dando guerra con @cuestafrank y Nacho en las miles de reposiciones de Frank de la jungla y muchas veces enciendo la tv y ahí estáis, peleando, o diciendo "cagao, que eres un cagao" 😂", arranca la actriz en un emotivo post de Instagram.

"Cada vez que veo alguna reposición de Callejeros viajeros, o el mítico plano que grabaste de Brad Pitt con la moto en L.A, y la reportera gritándole su nombre… Recuerdo cómo nos contabas esas anécdotas", continúa la intérprete.

"Pero las más especiales, sin duda para ti, eran con los niños, en los últimos viajes que hiciste con @melchor, en el programa #entierradelosnadie, cuando casi os secuestran en México por atreveros a grabar"“los trenes de la muerte"… o en África donde siempre venías muy tocado emocionalmente por todo lo que habías vivido. Recuerdo que a la vuelta de tu último viaje (Estambul) llegaste muy convencido con crear "algo" para los niños, no sabías si un documental para enseñar al mundo su realidad en muchos continentes o incorporarte al proyecto "Mzungu" y crear escuelas en África y poder documentarlo… No te dio tiempo a verlo, pero lo conseguiste, el proyecto se terminó y hay en el Congo una clase con tu nombre", desvela Ana.

"También se llegó a realizar uno de los proyectos que escribiste y al que llamaste 'Presos en el extranjero'. Seguro que ya lo sabes, pero me hacía ilusión contártelo. Por aquí todos seguimos nuestro camino y estamos bien…🤍 Sabes que siempre te doy las gracias por orquestar y confabular con el universo, desde otro plano, o dimensión, que me encontrara con cierta persona que escribe historias con melodías, que es un gran papá perruno y que me dio y me da una felicidad muy guay, qué ojo tuviste 🤍, algún día cuando sea viejita contaré esta mágica historia", asegura Fernández, que se despide de Santi.

"Dicho esto, no dejes de protegernos y echarnos un cable de vez en cuando, te echamos de menos Junglecam. ✨#7años", concluye la estremecedora carta Ana Fernández.