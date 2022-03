La incómoda entrevista de Juanma Castaño a Urdangarin con abrupto final: "No quiero hacerte pasar un mal rato"

Después de un último mes en el que Iñaki Urdangarín ha sido noticia tanto por su vida privada como por ser nuevamente libre, el exduque de Palma volvió a conceder una entrevista tras varios años en silencio.

El exdeportista eligió para su reaparición El Partidazo de COPE. Considerado una leyenda del balonmano español y del FC Barcelona, habló con Juana Castaño abiertamente de algunas cuestiones, sobre todo de las que tenían que ver con el deporte. Sin embargo, con otras se sintió notablemente incómodo.

Con respecto a su experiencia en prisión, Urdangarin dijo, al ser preguntado por ello, que "prefiero mirar hacia adelante y dejar esa etapa de mi vida atrás". "Ha sido duro, muy duro", añadió.

"No me gustaría destapar en un programa deportivo una etapa personal. Prefiero mirar adelante. He cerrado esta etapa con un comportamiento muy bueno en un tiempo extraordinariamente rápido. No es una situación que me gustaría recordar", aseguró Urdangarin.

Después de hablar de cómo es su vida de ahora, y de cómo ve el futuro -Urdangarin insistió una y otra vez en mirar "hacia adelante"-, Juanma Castaño le indicó que no tenía por qué sentirse incómodo. "Esto es un programa deportivo y llevamos un rato sin hablar de deporte", respondía el exdeportista, exponiendo claramente que no quería entrar en temas que no tuvieran que ver con el ámbito deportivo.

Una actitud que provocó la reacción de Castaño, que le dijo claramente lo que pensaba. "Te noto tan incómodo con temas que no tienen que ver con el deporte que no quiero hacerte pasar un mal rato".

Iñaki, serio, volvió a incidir: "No estoy pasando un mal rato, pero venía a un programa deportivo y pensaba que íbamos a hablar más de temas deportivos… No pasa nada".

"Te lo dije al principio, que te iba a tratar con respeto y que te iba a preguntar de todos los temas que son noticia. Tú eres una persona que eres una figura del deporte de este país y, además de eso, hay una connotación muy especial. Y, como puedes entender, soy periodista. Si tengo a un personaje de la relevancia de Iñaki Urdangarin... Es como si tú estás solo delante del portero y tiras la pelota a la grada en vez de apuntar a la portería", insistió el locutor.

"Muy bien, ese es tu punto de vista. Yo te lo respeto", replicaba únicamente el entrevistado.

Al final, Juanma Castaño ponía punto final a la entrevista de forma algo abrupta. "Espero que te vaya muy bien y que la vida vaya por el camino de la felicidad, que, si tú dices que has cumplido y que estás tranquilo, la ley dice que has cumplido. Mucha suerte".

Las redes se hicieron eco también de lo que fue la entrevista.

No me ha gustado Juanma Castaño con Urdangarín. Se empeñó en abrir puertas que Iñaki cerró de inmediato, hasta el punto de generar una situación de incomodidad que ha devenido en una charla poco agradable para el oyente. Me ha recordado al último De La Morena. Qué mala sensación. — Álvaro. (@Al_Valladolid) March 7, 2022

Muy desagradable Juanma Castaño con Urdangarín, hay que decirlo. Poco menos que lo ha echado de la entrevista. Encima de que va. En fin... pic.twitter.com/66WhjZGV8e — Juan O. 💚🧡 (@urederriano) March 7, 2022