Samantha Hudson carga contra Greta Thunberg en 'La Resistencia': "Es el demonio, le daría una patada en la cara"

La Resistencia recibió este lunes la visita de Samantha Hudson -nombre artístico de Iván González Ranedo-, que demostró en el programa de Movistar que no tiene pelos en la lengua para hablar de cualquier tema o personaje.

"¿Te gusta la naturaleza?", le preguntó Broncano, pero la cantante le contestó que "el ecologismo me da rabia y también que no puedas darle una patada en la cara Greta Thunberg y quedarte a gusto".

"Se supone que está mal decir esto porque es tenaz y constante. Tiene que venir a este programa, tiene unos ideales muy férreos y es una tía de puta madre", reconoció la invitada.

Samantha Hudson, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

El presentador señaló que a la activista "le gusta el planeta", pero Hudson insistió: "Pero le daría una patada en la cara, déjame tranquila", provocando las carcajadas y los aplausos del público.

"Greta defiende el planeta donde tú vives", señaló Broncano, pero la invitada respondió que "no elegí nacer aquí. Además, siento que si dependiera de ella salvar mi vida, me dejaría morir".

"No me enfado porque yo haría lo mismo, no es verdad que daría su vida por casa persona del planeta, la tenéis idealizada, es el demonio. Ni de broma la voy a pedir disculpas", concluyó Hudson