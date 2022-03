Secret Story desvela de qué concursante es el secreto "soy virgen"

Telecinco emitió este lunes 7 de marzo Secret Story: última hora. El formato aprovechó para desvelar los secretos de las dos últimas personas en abandonar la casa de Guadalix de la Sierra: Alatzne, que fue expulsada por la audiencia, y Carmen quien fue eliminada disciplinariamente por la organización este domingo, tras echarle agua a Laila durante una discusión.

En el caso de Carmen, su información oculta resultó ser que era virgen, tal y como se había especulado, aunque muchos creyeron también que quien no había mantenido relaciones sexuales era Álvaro. En el vídeo en el que lo contaba, Carmen explicaba que no había dado con la persona adecuada: "No ha llegado el momento, no he encontrado a la persona adecuada y no ha surgido".

Al saberlo, Rafa presumió de haberlo adivinado, mientras que Laila, eterna enemiga de la cordobesa, hizo varios comentarios muy desacertados, como que si Álvaro no era virgen era porque había regentado prostíbulos, que ahora entendía el comportamiento de Carmen o que nadie la aguantaría.

"La mayoría pensaban que era Álvaro, yo ya les dije que a veces no es lo que parece. Rafa decía que se notaba que Carmen no era virgen por cómo besaba...pues toma", dijo, entre risas, Belén Esteban. Durante la gala también salió el secreto de Alatzne, que resultó ser "intoxiqué a mis vecinos con unas croquetas de cemento".

"Tenía un bar, mis padres se fueron de vacaciones y cerraron todos los bares del barrio. Decidí hacer una croquetada para todos. Fui a la cocina donde estaba el aceite y el vinagre, vi un bote blanco y pensé que era harina. Gasté todo el bote, hice de unas croquetas enormes y nos las comimos", recordó.

Álvaro va ser como Amador el mayor follador ...#Secret7M pic.twitter.com/9NnPri5sHG — MaryGH2👨‍🔧 (@Mary202085797) March 7, 2022

Por suerte, no hubo ningún percance sanitario. De hecho, nadie se habría enterado de no ser porque los padres de la sanitaria preguntaron por el cemento. "Cuando vinieron mis padres preguntaron que dónde estaba el cemento. Por suerte me lo perdonaron y no hubo ninguna desgracia, todos pudimos contarlo", matizó.