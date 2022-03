Orestes se desanima en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "Me estoy quedando sin energía"

Los espectadores de Pasapalabra no están acostumbrados a ver tan desacertado a Orestes como estuvo este lunes. El comienzo de semana le sentó fatal al concursante, que acumuló hasta cinco errores para sucumbir ante Jaime en El Rosco.

Con un bote que ya asciende a los 736.000 euros, el primero en enfrentarse a las preguntas de Roberto Leal fue el onubense, que contó con los 158 segundos acumulados en el programa del día.

Tras una buena racha de siete aciertos, decidió pasar palabra a su adversario. Orestes, por su parte, contó con 149 segundos en su marcador, de los que gastó 16 para acertar dos letras y pasarle el turno a su rival.

Jaime y Orestes, en 'Pasapalabra'. 20minutos | ATRESMEDIA

"Alojamiento y asistencia que se da a alguien", le preguntó el presentador al burgalés, que contestó "hospitalidad", equivocándose, ya que se trataba de "hospedaje", como se corrigió inmediatamente y corroboró Leal, sumando su primer error.

Ambos fueron intercambiando turnos hasta completar la primera vuelta donde Jaime llegó primero con 17 aciertos, 39 segundos y ningún fallo. A continuación, Orestes también lo completó con 17 aciertos, 29 segundos y un error.

No obstante, el burgalés volvió a equivocarse, en esta ocasión en la U y, posteriormente, en la C: "Hay días en las que no quieren entrar", reconoció el participante al sumar tres fallos, pero con tiempo para continuar.

Jaime también se equivocó en la T, pero con 21 aciertos y un solo fallo, tenía El Rosco prácticamente encarrilado hacia la victoria, como así fue, ya que, en su intento por alcanzarle, Orestes falló en dos letras más, la G y la S.

Orestes, en ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

"Me estoy quedando sin energía", reconoció el burgalés tras sus continuos fallos. "Matemáticamente, no puedes alcanzarle", explicó Leal al concursante antes de dar como ganador del día al onubense (21 aciertos y dos errores) que envió a su rival a La Silla Azul en el próximo programa.