Ben Stiller, en 'El hormiguero': "Soy un gran fan de Rafa Nadal, jugamos un partido una vez y salí muy mal parado"

El hormiguero comenzó la semana con dos invitados de Hollywood, Ben Stiller y Adam Scott, que se conectaron con el programa de Antena 3 por videollamada para presentar su nueva serie, Separación, que se puede ver en Apple TV.

Stiller es el encargado de dirigir esta ficción protagonizada por Scott y en la que un equipo de empleados de una empresa se somete a un experimento que separa su vida personal del trabajo: "No diría que es ciencia ficción, pienso que es una comedia laboral", afirmó el director.

Scott añadió que "en el mundo exterior, mi personaje dos años antes sufre la muerte de su mujer, por eso decide que, en vez de soportar su dolor, prefiere la separación de no recordar nada de su vida mientras trabaja para desconectar durante esas horas".

El invitado también recordó que "de joven estuve trabajando de camarero, pero me despidieron antes de que me pudiera ir yo. Creo que fue porque escuchaba las conversaciones del los clientes y se quejaron".

Scott comentó con Pablo Motos que "he tardado mucho en ser famoso y me gusta, mi vida no está maltratada por la fama. La verdad es que no me puedo quejar".

"¿Se parecía en algo lo que pensabas que era ser famoso y serlo de verdad?", le preguntó el conductor del programa: “Es muy diferente, pensé que iba a ser como una abrazo cálido, a veces es así y otras te sientes aislado, la gente te mira, no sabes por qué y te sientes el raro..., pero en general es maravilloso”

El presentador destacó la afición al tenis de Stiller: "Soy un gran fan de Rafa Nadal y hace casi 10 años me llamó para jugar un partido de exhibición con Juan Martín del Potro".

"No salí muy bien parado del partido, pero he dado un montón de clases para el próximo encuentro, aunque no creo que ocurra", admitió el protagonista de Zoolander o Los padres de ella.

"¿Vas a volver a actuar, Ben?", le preguntó el valenciano. El estadounidense le contestó que “me encanta actuar, me encanta la comedia, no me he jubilado tampoco como actor, pero llevo años sin encontrar un proyecto que me atraiga”.