El congreso extraordinario y urgente que celebrará el PP los próximos 1 y 2 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla va tomando forma. El Comité de Organización del Congreso (COC) que preside Esteban González Pons ya ha definido el calendario electoral, los plazos a los que están sujetos aquellos que tengan la osadía, casi la ocurrencia, de disputar el liderazgo al candidato oficialista, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Ya conocemos el caso de una militante de Gandía, Alexia Herranz, a falta de que reúna los avales necesarios.

La etapa de Pablo Casado al frente del partido se terminará el mismo día 1 de abril da comienzo el cónclave, según confirman fuentes del COC. Es decir, Núñez Feijóo, con todo pronóstico, relevará a las pocas horas de comenzar el congreso a Casado, que intervendrá en la que será su última aparición pública como presidente del PP. Además, será la coordinadora general y portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, quien defienda el informe de la Secretaría General en lugar del dimitido Teodoro García Egea. El presidente de la Junta de Andalucía y anfitrión, Juanma Moreno, participará el día 2 junto al nuevo presidente del PP. No se confirma todavía la presencia de los expresidentes José María Aznar o Mariano Rajoy. Desde el comité de organización aseguran, además, que por parte del todavía presidente no están "encontrando ninguna dificultad" sino al contrario, hay "una buena relación con Pablo Casado".

No habrá tiempo para un sesudo debate de ideas: del congreso no saldrá un PP con un nuevo credo, por lo menos oficial. "No da tiempo a debatir una ponencia en serio", exponen, lo que no evita que sí haya "mucha ideología y mucho debate" por la propia naturaleza del cónclave. "Será un congreso ideológico", sostienen acerca de unas jornadas en la que se celebrarán coloquios y mesas redondas. Habrá que ver si este matiz contenta a Cayetana Álvarez de Toledo, que pidió que no se tratara de una mera permuta de líder. Además, recuerdan las fuentes que "vale como cualquier otro congreso", es decir, Feijóo no tendrá, al menos, la obligación de convocar otro en los próximos cuatro años, la periodicidad establecida estatutariamente.

Antes de todo esto, los candidatos serán proclamados el 10 de marzo a las 20.00 horas, estiman las mismas fuentes, una vez comprobada la validez de los avales de las candidaturas. Concurrir al proceso se vende muy barato: tan solo con 100 avales de militantes al corriente de sus pagos se puede optar a la presidencia del PP. Después comenzará la campaña interna del partido, acotada a 10 días, los comprendidos entre el 11 y el 20 de marzo. Así, este mismo viernes, como adelantó este lunes en Antena 3 el propio Feijóo, el presidente de la Xunta comenzará su tour por los cuarteles generales del PP a lo largo y ancho de España, intentando consolidar su aceptación en las bases.

Cabe puntualizar en este contexto que, en caso de no registrarse más candidaturas que la de Feijóo -si Herranz no consiguiera el centenar de apoyos válidos- y en virtud de los estatutos de la organización, el COC se reserva la obligación de que la militancia acuda a las urnas. En ese caso las sedes de los partido tan solo albergarán las urnas de los compromisarios: 3.099 más 439 natos. Andalucía (525), Castilla y León (338) y Galicia (316) son las regiones que más compromisarios electos aportarán. Unos compromisarios que deberán inscribirse antes del 16 de marzo y estar al corriente de sus pagos.

Aprovechando que el congreso termina el sábado, Feijóo, o quien haya conseguido el hito de derrotarlo, presidirá el domingo 3 su primer comité ejecutivo nacional en la ciudad hispalense. No se sabe si habrá que esperar hasta ese día para conocer la nueva dirección. Sí se sabe que sobrevolará durante todo el fin de semana el apoyo al pueblo ucraniano. “La primera decisión del presidente del COC será izar la bandera de Ucrania, el símbolo más potente de libertad que a partir de ahora se puede izar en algún partido político", adelantó este lunes González Pons.