Ixen a la venda les entrades de l'espectacle 'El tocadiscos de Joan Fuster'

'El tocadiscos de Joan Fuster' s'ha creat a partir d'una selecció de textos fusterians que reflexionen sobre el moviment cultural de la Nova Cançó. Conforma un trencaclosques de pensaments, aforismes i dissertacions que serveixen com a base per a una entrevista fictícia protagonitzada per Fuster i una jove periodista amb qui dialoga sobre el paper que va jugar el grup Els Setze Jutges en la lluita antifranquista, sobre la importància de la Nova Cançó durant la transició democràtica i sobre qüestions socials, polítiques i culturals que afecten a la història recent.

Les cançons de Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Montllor, Al Tall o Pi de la Serra, al·ludides durant l'entrevista, conformen la banda sonora de l'espectacle, que interpretaran cantautors i cantautores nascuts després de 1975. Feliu Ventura, Mireia Vives, Sandra Monfort i Pau Alabajos canten en directe alguns dels himnes més simbòlics de la generació predecessora i reten homenatge a Joan Fuster en el centenari del seu naixement.

'El tocadiscos de Joan Fuster' està interpretat per Alfred Picó i Lara Salvador i compta amb els músics Laura Navarro, Enrique Jerónimo 'Gus', Adriana Sena, David Barberà i Laura Rausell. La direcció escènica de l'espectacle és a càrrec de Gabi Ochoa, amb direcció musical de Pau Alabajos i producció executiva de Barnasants. La cartelleria de l'espectacle porta la firma del dissenyador Cesc Roca. Les entrades ja estan a la venda en la web 'taquilla.ivc.gva.es'.