8M.- La bretxa salarial entre homes i dones disminueix a Alacant en dos anys, segons INECA

A partir d'aquests canvis, la bretxa remunerativa en la província d'Alacant de les dones ha passat del 85,8% en 2019,al 87,0% un any després i al 87,9% en 2021.

Com a president d'Ineca, Nacho Amirol destaca aquest avanç encara que reconeix que encara queda molt treball. "Els canvis legislatius i normatius han promogut un canvi important en el desenvolupament de l'activitat productiva -apunta en un comunicat-. Hem de seguir incrementant la transformació de l'activitat de les pimes i micropymes en matèria de conciliació amb noves propostes d'acció socials, empresarials i legislatives que faciliten compatibilitzar maternitat i carrera professional de les dones".

Segons l'informe, els salaris d'Alacant van patir una retallada en 2020 respecte a l'any anterior, més ampli en el cas dels hòmens, la qual cosa va provocar una millora relativa de la retribució de les dones. En eixe any, els ingressos van descendir un 2,2% i un 0,4% en homes i dones, respectivament, la qual cosa ha permès que la bretxa salarial quedara en el 83,1% enfront del 81,6% de l'any anterior.

En aquesta línia, la base mitjana de cotització s'ha incrementat anualment més en les dones que en homes en el període 2019-2021. La variació entre 2019 i 2021 en la província d'Alacant ha sigut del 8,4% per a les dones i del 5,9% en els homes. Per al conjunt d'Espanya les variacions han sigut similars: 7,3% i 4,7%.

A partir d'aquests canvis, la bretxa remunerativa en la província d'Alacant de les dones ha passat del 85,8% en 2019 al 87% un any després i al 87,9% en 2021. Finalment, l'informe analitza com han afectat els ERTO als treballadors de la província d'Alacant.

L'estudi revela que les treballadores en situació d'ERTO superen als homes. "Aquesta dada per si només ja és negatiu, però ho és més si tenim en compte que la població laboral masculina supera a la femenina. De fet, en la província d'Alacant i per a l'any 2020 per cada home en actiu hi havia 0,82 dones actives", assenyala l'autor, Fernando Llopis.

Finalment, la dada dels ERTO per a la província d'Alacant suposa que per cada home en aquesta situació hi ha 1,06 dones. La mitjana per al període analitzat va ser de 106,5%, si bé el percentatge ascendia a mesura que la crisi associada al coronavirus se n'anava allargant i, de fet, aquesta mitjana per al 2020 té un valor de 102,9% que s'eleva en el 2021 fins al 109,3%.