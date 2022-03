Ucraïna.- La UPV crea un protocol d'ajuda per als seus alumnes i treballadors ucraïnesos

La comunitat ucraïnesa de la Politècnica també està formada per personal extern dels instituts (tres treballadors), d'investigació (dos PI); de l'administració i els servicis (un PAS), de les empreses adjudicatàries de contracte del sector públic (u) i un becari associat a un projecte R+D+i.

A tots ells se sumen fins el 91 egressats que mantenen el vincle amb la UPV a través del programa Alumni, la seua xarxa de titulats. En total hi ha 185 persones amb nacionalitat ucraïnesa lligades d'una manera o una altra amb la institució acadèmica.

Des que es va iniciar la invasió d'Ucraïna fa 12 dies, aquesta universitat s'ha posat en contacte en tres ocasions amb el seu alumnat per a oferir-los recolze en aquests moments tan difícils, així com per a informar-los de les gestions i les iniciatives en marxa.

El protocol d'ajuda abasta des d'assistència econòmica a servicis d'atenció psicològica. Els estudiants poden sol·licitar en qualsevol moment una ajuda d'acció social per causa sobrevinguda, que forma part del programa dissenyat per la Politècnica per a pal·liar situacions d'excepcional gravetat i protegir als estudiants que patixen un perjuí econòmic greu que puga dificultar la continuació dels seus estudis. La convocatòria està oberta al llarg de tot el curs.

També se'ls ha oferit també assistència psicològica. El gabinet d'orientació psicopedagògica universitari és el servici de la UPV que brinda orientació de forma personal. Els especialistes del GOPU ajuden els estudiants no solament des del punt de vista acadèmic, sinó també amb una perspectiva integral perquè, per exemple, puguen controlar l'ansietat i manejar l'estrés.

Paral·lelament, l'universitat s'ha oferit a posar en contacte als estudiants amb la comunitat d'ucraïnesos instal·lats a València, la tercera més nombrosa a Espanya després de les de Madrid i Barcelona.

Divendres passat 4, el rector de la UPV, José I. Capella, i el cònsol honorari d'Ucraïna a València, Pablo Gil, van mantindre una reunió en el campus de Vora a la qual van assistir diversos vicerectors. Fruit d'eixa sessió, la UPV ha articulat tota una bateria de propostes.

BASE DE DADES DE TRADUCTORS

En primer lloc s'ha constituït una base de dades de traductors perquè estudiants i personal amb fluïdesa en rus, ucraïnés i espanyol puguen acompanyar al personal funcionari en totes les gestions que es preveuen: des de l'atenció del 112 en ucraïnés que s'està activant davant la potencial arribada de refugiats fins a una assistència especialitzada en la tramitació de documents legals, subvencions econòmiques, ajuda psicològica o atenció sanitària. A aquesta crida ja han respost 137 persones.

En segon lloc s'ha engegat en els tres campus una campanya de recollida de material sanitari i tèxtil, aliments no peribles, productes de refugi i d'higiene, així com equips de comunicacions (des de telèfons mòbils a 'walkies-talkies' o transmissors de radi). Tot l'arreplegat durant aquests dies es transportarà a partir del divendres 11 a Fira València i, des d'allí, el Govern ho farà arribar a la frontera amb Polònia.

També s'està reactivant el programa de micromecenatge que es va engegar en 2020 quan es va deslligar la pandèmia, que va servir per a pal·liar la dura situació econòmica que va colpejar a les persones més vulnerables en el campus. Aleshores, prop de 400 membres de la universitat van realitzar aportacions que van superar els 43.000 euros i van aconseguir a 51 beneficiaris. La UPV treballa per a rellançar aquesta iniciativa al més prompte possible amb un objectiu econòmic encara més ambiciós.

Finalment, la Politècnica està perfilant un programa d'acolliment de personal investigador ucraïnés i, en l'àmbit nacional, està liderant la redacció d'un programa de beques per a aquest col·lectiu.