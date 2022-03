Un total de 754 personas sin hogar en la ciudad, el 79% hombres, según el segundo censo municipal

Además, el censo refleja que el 55% de estas personas sin hogar están en esa situación desde hace menos de un año por causas que se pueden vincular a "la emergencia y pandemia Covid"; que el 60% de las mujeres que viven en la calle con pareja sufre violencia de género; y que el 20% de mujeres sin hogar ha sido víctima de agresiones sexuales.

Así lo han detallado este lunes la concejala de Servicios Sociales en la capital valenciana, Isabel Lozano; la profesora de la UV Mercedes Botija y la representante de las entidades participantes en este sondeo, Pilar Descalzo, durante la rueda de prensa que han ofrecido para dar a conocer estos datos. El recuento de personas sin hogar en València se realizó el 15 de octubre pasado por la noche tras recorrer toda la ciudad. El primero se hizo en octubre de 2019 y está previsto que el tercero sea en 2023.

"El compromiso es hacerlo cada dos años para así tener una foto fija" de esta situación y "a partir de ahí desarrollar políticas y acciones desde la administración y las entidades" para hacerle frente a ella, ha señalado Lozano, que ha precisado que estos datos deben observarse "con todas las cautelas" posibles porque van cambiando.

En este sentido, Descalzo ha destacado que este sondeo es "una foto fija de un momento concreto" y ha dicho que "la realidad no es solo un número" sino "el día a día de lo que se ven las entidades" que atienden al colectivo sin hogar. "El sinhogarismo es un fenómeno complejo. No existe un perfil concreto. No se puede dar una respuesta sencilla" ante él, ha expuesto.

A su vez, ha valorado que entre "todos se esté sumado esfuerzos" y ha instado a "aprovechar sinergias". "El objetivo del censo es aprender sobre las personas sin hogar, sobre sus necesidades y problemas y acercar la realidad a toda la ciudadanía. Esto servirá a la administración y a las entidades para trazar líneas estratégicas de cara al futuro".

Durante la elaboración del censo, se rellenaron fichas de observación para identificar los datos básicos de las personas localizadas y un cuestionario tipo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al que se añadieron tres preguntas sobre violencia de género, la tenencia de mascotas y salud mental.

Isabel Lozano ha precisado que en 2021 ha habido un descenso de un 9,3% respecto al censo de hace dos años, en el que se contabilizaron 831 personas sin hogar. En la última revisión hay que tener en cuenta que se hizo en diciembre, con la Operación Frío en marcha y sin campaña de trabajo de temporeros.

De las 754 personas contabilizadas, 402 estaban en albergues y 350 pernoctaban en la calle. La mitad del 55% en la calle desde hace menos de un año se encontraba así desde hace menos de tres meses, algo que se relacionad con los efectos de la Covid. El 26,7% del total no cuenta, según el censo, con domicilio desde hace más de tres años y se considera "sinhogarismo de larga duración". Una cuarta parte de las personas registradas dormía a la intemperie, sobre todo, en el Jardín del Túria y el barrio del Botànic.

MOTIVOS

La franja de edad más numerosa entre las personas sin hogar en València es la comprendida entre los 45 y los 64 años (40%). El censo apunta también, respecto a los motivos que desencadenan la pérdida o ausencia de domicilio los económicos (24,9%), los laborales (18%) y los relativos a la documentación (11%).

De las personas registradas el 41,5% ha asegurado haber sufrido robos; el 21,5%, agresiones físicas, y un 33,3%, insultos. Además, se ha detectado que una cuarta parte ellas no posee tarjeta sanitaria, por lo que tiene dificultades para recibir atención médica; y que 15% afirma tener un diagnóstico crónico de salud mental.

En cuanto las posibles fuentes de ingresos, el censo refleja que tres de cada diez reciben un sueldo o remuneración por alguna actividad y que una de cada cinco percibe una ayuda económica. Solo el 6,7% cobra la Renta Valenciana de Inclusión.

En este estudio se localizaron 35 personas acompañadas de mascotas, concretamente perros. De ellas, el 11% reside en centros y el 89% a la intemperie, dado que la presencia de animales de compañía es un obstáculo para acceder a los recursos de alojamiento públicos.

RECURSOS MUNICIPALES

Isabel Lozano ha subrayado que el Ayuntamiento destina dos millones de euros al año a "conveniar recursos de alojamiento" para estas personas con distintas entidades. Ha citado las 666 plazas habilitadas durante la Operación Frío, el centro de atención a emergencias sociales que gestiona Cruz Roja y el Servicio de Atención de Urgencias Sociales, que funcionará las 24 horas los 365 días del año con el nuevo contrato que el consistorio adjudicará próximamente.

La edil ha anunciado tres acciones para actuar en este ámbito que permitirán "avanzar de manera decidida en el abordaje del sinhogarismo en la ciudad". Ha explicado que se está elaborando la Estrategia de Intervención Social para Personas sin Hogar 2022-2027, en colaboración con las entidades del tercer sector, como "guía de acción para los próximos años", y que hay proyectados dos centros multifuncionales para personas sin hogar.

Estos espacios, ha señalado, ofrecerán servicios externos para facilitar el aseo, lavar ropa, dejar pertenencias o comer, y contarán con entre 15 y 20 apartamentos para que los usuarios puedan "iniciar un recorrido de vida independiente". Además, Lozano ha avanzado que está previsto crear una cátedra sobre sinhogarismo junto a la UV para "enriquecer el conocimiento de esta realidad".