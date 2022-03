L'Ajuntament de València convoca la major OPE des de fa més de 15 anys amb 710 noves places

La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha destacat que el govern municipal està fent "un important esforç organitzatiu i logístic per a donar puntual compliment a la llei, que té uns terminis taxats i, malgrat açò, ens anem avançant sense esgotar els terminis". Ara l'objectiu és "guanyar temps per a les següents fases i garantir l'èxit del procés".

El total de llocs de treball que integren l'OPE és de 710 places, de les quals 124 són les places per torn lliure que permet la taxa de reposició, incloses, entre unes altres, la totalitat de places d'agents de Policia Local vacants (21), altres categories professionals com les d'arquitecte/a tècnic, educador/a infantil, diverses enginyeries i categories de mestres, oficial de servicis, subaltern/a i altres llocs tècnics com, per exemple, per a educació social, infermeria, informàtica, servicis socials o patrimoni històric, a més de places de veterinaris.

La resta, altres 586 places, corresponen a llocs subjectes a estabilitzar ocupats per personal interí, que s'afigen a les places de les convocatòries anteriors. Notario ha recordat que la corporació municipal es va comprometre amb les seccions sindicals a no convocar els processos corresponents als torns de consolidació i estabilització (aquells llocs ocupats de manera interina i ininterrompuda que contemplaven les lleis pressupostàries de 2017 i 2018) de les convocatòries aprovades anys anteriors fins que no hi haguera una legislació clara per part del Govern central i, així, poder facilitar la consolidació del personal que està ocupant eixos llocs amb millors garanties.

A la fi de desembre es va aprovar la Llei 20/2021 que estableix les diferents vies per a accedir als llocs que han vingut estant ocupats per personal interí i que ara l'Ajuntament ha engegat per a poder executar-la "puntualment i amb plenes garanties per al personal interí".

Notario ha destacat que s'està fent "un enorme esforç pel servici municipal de Personal, que ha fet una anàlisi rigorosa de les característiques i la classificació de cada lloc ocupat per personal interí, així com el procediment per a accedir a cadascuna de les places, engegant mesures pioneres com és el cas de la clonació de les places subjectes a estabilització ocupades per personal interí i que corresponen a llocs reservats per personal funcionari de carrera, a més d'altres mesures com la creació d'altres places per a poder complir amb les previsions de la 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública".

La reducció de la temporalitat és el primer pas del procés, que seguirà amb la publicació oficial de l'OPE i la convocatòria de tots els processos selectius, que la Llei 20/2021 determina que hauran d'estar publicats abans del 31 de desembre d'enguany i finalitzats el 31 de desembre de 2024 amb l'objectiu d'aconseguir una taxa de cobertura temporal màxima del 8%.

En aquest sentit, la regidora ha destacat que, el compliment del procés, coordinat i liderat per una comissió integrada per personal municipal del servici de Personal, "permetrà la rebaixa de la temporalitat en l'ocupació pública de l'Ajuntament fins a un 4,8%, per davall del sostre legal".

Notario ha volgut "remarcar i agrair el consens, compromís i col·laboració de les organitzacions sindicals en el procés" i els ha emplaçat a continuar col·laborant amb el govern municipal per a poder garantir la consecució dels objectius plantejats.

"Aquest procés suposa un repte amb dos objectius fonamentals: d'una banda, retindre i consolidar al màxim l'experiència i la qualitat del treball de personal que porta molts anys oferint els seus servicis en l'Ajuntament de València com a personal interí; per una altra, incorporar talent procedent del personal de nova incorporació pel torn lliure que estan formant-se i preparant-se en l'adquisició d'uns coneixements que haurem d'aprofitar per a la renovació i el rejoveniment del personal funcionari municipal".