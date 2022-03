Igualtat sol·licita un augment de 60 milions per a la RVI que podria ampliar davant l'arribada de refugiats d'Ucraïna

Així ho ha destacat aquest dilluns la vicepresidenta i consellera, Mónica Oltra, en declaracions als mitjans en les quals ha explicat que en arribar els refugiats és l'Administració General de l'Estat qui els abona una prestació durant sis mesos i passat eixe temps, si ho necessiten, poden sol·licitar acollir-se a la RVI. "Estarem preparats per a açò", ha assenyalat.

La Renda Valenciana d'Inclusió és una prestació que s'aplica des de 2017 i garanteix un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica o professional per a realitzar un procés d'inclusió social, les dos dirigides a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social.

En aquests moments un total de 75.885 persones són destinatàries d'aquestes ajudes, dels quals 34.450 són persones titulars que sol·liciten la prestació. El 66,84% són dones i un 61,72% té entre 41 i 64 anys.

No obstant açò, hi ha 3.100 persones titulars en llista d'espera per a percebre aquesta prestació. Els Ajuntaments té un termini màxim de tres mesos per a registrar la sol·licitud i valorar si es complixen els requisits, mentre que la Generalitat ha de procedir al pagament en un termini màxim d'altres tres mesos.

No obstant açò, Oltra ha apuntat a les diferències en el compliment d'aquests terminis. Així, a la província d'Alacant la demora mitjana a resoldre dels consistoris és de 162 dies, que en el cas de l'Ajuntament ascendeix a uns nou mesos, en concret 283 dies. Per la seua banda, el temps mitjà en espera en els ajuntaments valencians és de 131 i a la província de Castelló de 91.

Per la seua banda, la direcció territorial d'Alacant tarda 107 dies de mitjana a resoldre el pagament, la de València 97 i la de Castelló. Oltra ha destacat que a partir d'ara la conselleria centralitzarà el pagament i d'aquesta manera preveuen acurtar els terminis.

A més, un total de 13.308 persones reben el complet respecte a l'Ingrés Mínim Vital (IMV) estatal. Les persones perceptores de l'IMV són complementades per la Generalitat en aquells casos en els quals la quantia que reben de l'Estat és inferior a la qual els correspondria en l'ajuda econòmica.

Si no hi ha diferències, la Generalitat també registra a la persona com a beneficiària de la renda, amb quantia zero, perquè puga tindre dret als itineraris d'inclusió soci-laboral i per a l'accés a altres beneficis.

Precisament, ha recordat que fa dos setmanes es va firmar amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions el conveni Pilotem pel qual la Comunitat Valenciana rep 10,2 milions per a l'engegada d'itineraris per a la inserció sociolaboral de persones en situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social, a través de les entitats del tercer sector. No obstant açò, encara no s'ha arribat a un acord per a crear una finestreta única per a sol·licitar les dos prestacions.

Així mateix, ha ressaltat que renda garantida de ciutadania només es percebia durant un període màxim de sis mesos, mentre que actualment no hi ha un límit temporal si no canvia la situació que justifica l'adjudicació.

SIMULADOR DE PRESTACIONS

Així mateix, ha destacat que han engegat un simulador que permetia a la ciutadania esbrinar si té dret a cobrar aquesta prestació i en quina modalitat i ha ressaltat que a aquesta prestació ja se li ha aplicat la pujada de l'IPC de forma les diferents modalitats sumen un 5,5% perquè les persones destinatàries "no perden capacitat adquisitiva" i obtinguen una quantia "digna".

D'aquesta manera, una unitat família de quatre membres que tinguen també el complement d'habitatge i energètic cobra un total 1.139,22 euros que li permet "fer front a la seua situació d'exclusió i després construir el seu projecte de vida independent". Per s pare, ja dona de 75 anys que visca sola i cobra una pensió no contributiva obtindria 599,39 i el repagament farmacèutic i una unitat mononuclear amb tres membre i el complement d'habitatge i energètic 1.068,19 euros.