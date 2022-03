8M.- València homenatja dones rellevants de les Falles i reivindica que "hi ha tantes realitats com a obstacles"

L'acte, aquest dimarts 8 en el Saló de Cristall, reconeixerà la tasca de cinc dones rellevants per la seua implicació en les Falles. Es tracta de l'actriu i directora del grup de teatre de la falla La Vall de Laguar-Pare Ferris, Empar Brisa, les treballadores de Junta Central Fallera (JCF) Rosana Mateo i Mari Carmen Casat, la llicenciada en Belles arts i membre del Gremi d'Artistes Fallers Marisa Falcó i la 'dolçainera' Susana Díaz Tejedor.

Amb aquest homenatge i altres activitats organitzades per les delegacions municipals, coordinades per la Regidoria d'Igualtat sota el lema 'Feminisme per a totes!', l'Ajuntament convida un any més a la reflexió sobre les diferents formes d'opressió i desigualtat. "Hi ha tantes realitats com a dones i obstacles que aquest han de superar per a relacionar-se d'una manera lliure i igualitària", recorda en un comunicat la regidora Lucía Beamud.

Les activitats pretenen sensibilitzar sobre la situació de desigualtat i discriminació que pateixen les dones respecte als homes en tots els àmbits i en totes les cultures pel simple fet de ser dones.

Comencen aquest dilluns a la vesprada en el complex municipal La Petxina amb una taula redona que conduirà la periodista Noria Mulayali, com a moderadora de tres veus reconegudes del feminisme interseccional: l'escriptora Anna Feixas, la periodista Lucia Mbomio i Sara Giménez com a representant de Fundació Secretariado Gitano. Parlaran sobre les discriminacions específiques que pateixen certs grups de dones i l'estigma que suposa per a desenvolupar un projecte de vida lliure.

Després de les Falles, els dies 21, 22 i 23 de març es desenvoluparan tres tallers descentralitzats en tres barris (Font de Sant Lluís, Fonsanta i Sant Marcel·lí) sobre conceptes bàsics de feminisme interseccional. Aquesta proposta, que es retransmetrà en la web municipal, es dirigeix adults i jóvens que tinguen interés a acostar-se a la perspectiva afro-feminista i antiracista de la realitat que viuen moltes dones marcades per aquestes identitats.

A més, el dimecres 23 en la calle Jardí de l'Ermita d'Orriols, la companyia Maduixes interpretarà un espectacle sobre experiències de dones per a explorar la identitat femenina mitjançant el joc corporal. Aquest muntatge és un homenatge a totes les dones que durant segles i segles d'opressió han lluitat i continuen lluitant pels seus drets.

En el poble de Castellar-l'Oliveral s'han previst celebracions com un video-fòrum del curt seleccionat en la dotzena edició de Curtmetratges per la Igualtat, el 10 de març.

SELECCIÓ DE LLIBRES EN LES BIBLIOTEQUES

En la mateixa línia, les biblioteques municipals han posat a la disposició d'usuaris i usuàries una selecció de llibres relacionats amb el Dia Internacional de totes les Dones, clubs de lectura, tallers, exposicions i altres iniciatives culturals. Fins al 31 de març, en totes les biblioteques romandrà habilitat un lloc per a animar la consulta i el préstec d'aquests llibres.

En els centres municipals de joventut es duran a terme taules redones o exposicions d'art i s'impulsarà la creació d'un mural reivindicatiu, mentre els centres de la Universitat Popular han convocat iniciatives (conferències, presentacions de llibres, visites a museus) amb motiu del 8M. Aquesta jornada protagonitza una llista de cançons amb temàtiques d'igualtat en Spotify i Youtube, creada pel gabinet municipal de normalització lingüística.

En general, 'Feminisme per a totes!' vol arribar a tots els públics i amb eixa intenció enguany introdueix el termini "interseccional" per a mostrar que cal canviar les estructures de la societat des d'una perspectiva feminista que tinga en compte l'experiència vital i col·lectiva de totes i cadascuna de les dones, amb identitats coexistentes com per exemple dona i pobra. La campanya es visibilitza amb tres autobusos que recorreran la ciutat durant tot el mes amb vinils.