Adrián y Marta dan rienda suelta a su pasión, pero están acongojados por si se les va de las manos en 'Secret Story'

Tardaron ocho semanas, pero por fin ocurrió: Adrian y Marta se besaban e iniciaban una incipiente historia de amor en Secret Story que a la par que les apasiona, les da miedo y les "caga".

Tras ese primer beso casi furtivo y por casualidad, los dos tortolitos se quieren sin tapujos, comparten cama, se abrazan y se besan con pasión, además de tener conversaciones profundas sobre lo que sienten en el concurso de Telecinco.

"Aparte de gustarme físicamente hay cosas de su personalidad que me atraen muchísimo, entonces ya no lo ves como algo sexual, sino que te puedes enganchar de esa persona como algo sentimental, y eso es lo que me da miedo", decía el concursante en El cubo.

Más tarde le repetía la idea a Marta en una conversación en la cama: "El problema no es el beso, el problema es que se genere sentimiento de amor, amor. Y eso me caga muchísimo".

Ella no tiene menos miedos, pues no en vano él ha dicho por activa y pasiva que no quiere pareja y que tiene una relación sexual esporádica con su compañera de piso. "Me da cosa que se me vayan a mí los sentimientos de las manos", decía Marta.

Esas tribulaciones van acompañadas de lo atacados que se sienten por algunos de sus compañeros, que quieren ver en este romance un montaje por conveniencia.

"Si hubiese querido hacer la estrategia de la parejita me habría liado la segunda semana, no la octava. Te he besado porque ha sido el chispazo que necesitaba para estallar, porque estos días hemos tenido situaciones que al final me hacían pensar 'no lo des'", le decía Adrián a Marta.