Oltra a l'extrema dreta: "Si em volen a mi, em tenen a mi, però que deixen els funcionaris en pau"

Oltra, en declaracions als mitjans, ha recalcat que va ser ella qui va encarregar un expedient administratiu per a esbrinar les circumstàncies d'uns abusos sexuals a una menor tutelada pels quals ha sigut condemnat el seu ex-marit, que era educador de la jove.

"Jo vaig encarregar l'expedient, que és com es funciona en l'administració, ho he explicat una vegada, 50 i 50.000 si fa falta, però que deixen els funcionaris viure que no es mereixen que qüestionen la seua professionalitat i la seua trajectòria i la situació en les quals els posen a ells i les seues famílies", ha exposat la consellera.

Oltra ha recalcat que quan es remitent a la seua declaració en Les Corts "no és per descortesia ni per no contestar" sinó perquè "ací està tot dit", però ha recalcat que pot donar "totes les explicacions que facen falta, ací i on faça falta".

Així, ha insistit que ella es va assabentar dels fets "no com a consellera sinó per la seua circumstància personal" el 4 d'agost de 2017 -en arribar la citació judicial al seu marit en el seu domicili- i a partir d'ací van començar a buscar "l'agulla en els pallers".

Així, ha explicat que el 8 d'agost va encarregar aquest expedient per a saber, entre altres qüestions, "quines actuacions s'havien realitzat, per què m'assabente en eixa data i no per vies de la Conselleria, per què no s'havia complit la petició del 6 de juliol de Fiscalia de derivació de la presumpta víctima o per què no se li havia proporcionat l'atenció psicològica". "Tot això s'esbrina en un expedient i tot això està ja explicat en el diari de sessions de les Corts del 21 d'abril de 2021", ha apuntat.

Per açò, ha criticat que es "tracte de buscar cinc peus al gat quan no n'hi ha". "Jo vaig ser qui vaig encarregar l'expedient, li ho vaig dir a la directora general i la directora general va dir: 'Senta, esbrine's ací quin ha passat'. Punt, no hi ha més", ha recalcat.

Oltra ha insistit que ho ha explicat en Les Corts amb "total transparència" en diverses ocasions i que el PP i Cs compten amb "tota aquesta informació, han tingut accés a la documentació i han pogut parlar amb les funcionàries".

Així ha assenyalat, respecte al procés judicial, que entén que se seguisca per a "esbrinar el succeït, que és molt complex" i "més quan hi ha distorsions constants" i ha criticat que es parle d'informes parajudicials.

En eixe sentit, ha lamentat que "apareguen informacions que pareix que descobreixen la roda" quan ja està tot explicat en les Corts". "Es pot posar moltes coses en dubte, però està tot dit", ha subratllat.

PROTOCOLS D'ACTUACIÓ

Oltra ha explicat que van descobrir que feia falta uns protocols perquè "no existien", i que el primer d'ells es va engegar eixe setembre per a marcar als funcionaris unes directrius centralitzades d'actuació i com havien de procedir davant una sospita d'abús sexual o una denúncia. "I això ara està clar", ha defès.

Així, ha insistit que van posar "ordre" en una conselleria que estava "completament desordenada" i que "no tenia directrius de com havia de fluir la informació ni cap amunt ni cap avall i això és el que hem arreglat", ha postil·lat.