Ucraïna.-Músics ucraïnesos i russos de la Comunitat uneixen el seu talent per oferir un 'Concert per Ucraïna' a l'Ateneu

En aquest concert per la pau participaran músics i cantants russos, ucraïnesos, italians i espanyols que pretenen explicar-li al món el contrasentit de la invasió russa, que ja ha deixat centenars de víctimes civils al seu pas, han informat des de l'Ateneu en un comunicat.

La Fundació Eutherpe, en la seua vocació per difondre la cultura musical i promocional la carrera de joves talents de la interpretació, impulsa la iniciativa d'un grup de músics i cantants ucraïnesos i russos residents a la Comunitat Valenciana, per a la realització del 'Concert per Ucraïna' que evidencie l'injust i terrible d'aquesta guerra. L'assistència al concert serà gratuïta.

El concert serà a càrrec dels intèrprets Yulia Safonova (mezzo-soprano, Ucraïna), Irina Lévian Avramenko, (soprano i pianista, Ucraïna) -les dos exalumnes del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts-, Maria Yudina (soprano, Rússia), Mikhail Spivak, (violinista de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, Rússia), Héctor Ángel García Blasco (tenor, Espanya), Gemma Soler (soprano, Espanya), Alberto Ballesta Giménez (tenor, Espanya) i Alessandro Di Marco (pianista, Itàlia).

El programa del concert inclourà algunes de les millors obres de la música, tant en el vocal com en l'instrumental, com l'ària de Pedro de la passió segons San Mateo de J.S. Bach, amb àries de Verdi, de Tosti, i uns altres, peces de violí i piano, cançons populars ucraïneses, el seu himne nacional. Un repertori que simbolitzarà el desig comú de tots d'una resolució pacífica de la situació a Ucraïna.