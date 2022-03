LABORA repartirà ajudes perquè els ajuntaments contracten dones aturades

Gràcies a aquestes subvencions, els municipis de menys de 5.000 habitants o els que pertanguen al fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana podran realitzar contractes d'un any a dones aturades.

Per a ser seleccionada en aquest i altres programes de LABORA és imprescindible estar donada d'alta com a demandant d'ocupació en el servici valencià d'ocupació, detalla la Generalitat.

En total es destinaran 14 milions d'euros de fons del SEPE (Servici Públic d'Ocupació Estatal) amb els quals es finançaran els costos salarials, inclosa la cotització a la Seguretat Social, de les dones aturades que hagen sigut contractades per a l'execució de les actuacions programades per l'entitat beneficiària.

L'atur afecta especialment a les dones, ja que les estadístiques d'octubre de 2021 corroboren que l'atur femení a la Comunitat supera en més d'un 20% al dels homes. Aquesta situació de desequilibri entre la parada masculina i el femení s'acreix en els municipis de menor grandària, on les limitades possibilitats que brinda el mercat laboral redueixen encara més les possibilitats que tenen les dones de trobar treball.

LABORA aposta així per afavorir la inserció laboral de les dones. Enguany ha publicat subvencions destinades íntegrament a les dones, com els tallers d'ocupació, les ajudes per a cursos en competències digitals per a dones o els itineraris d'inserció.

Les dades oferides per l'Enquesta de Població Activa (EPA) confirmen la desigualtat en l'accés de les dones al mercat laboral. Així, les taxes d'activitat i ocupació són inferiors entre les dones (-10,4% i -11,2% respectivament), mentre que la taxa de parada és de 3,9 punts superior que la dels homes.

Les dones inscrites com a demandants d'ocupació parades tenen un nivell formatiu més alt que els homes (13% universitàries enfront de 9,2% universitaris), però una vegada entren en situació d'atur els costa més trobar un treball i més de la meitat de les dones són parades de llarga durada (63,7% enfront de 54,7% aturats de llarga durada). A més, el percentatge de dones que estant parades no reben cap tipus de prestació és de més de 7,2 punts superior al dels homes.