Ucraïna.- Puig demana unitat i un suport "ferm" de les autonomies a la posició del Govern davant la guerra

Puig ha llançat aquest missatge de suport a l'Executiu central i a les institucions europees en declaracions als periodistes després de visitar, a Vitòria-Gasteiz, el Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme.

El president de la Comunitat Valenciana ha plantejat un paral·lelisme entre la situació que es viu a Ucraïna, arran de l'atac de l'exèrcit rus, i els anys de terrorisme d'ETA.

"Hui estem en aquest museu de la memòria; i a vegades s'ha distorsionat el relat de la història. Ací, com allí, hi ha víctimes i botxins; i en la guerra d'Ucraïna hi ha unes víctimes, que és el poble ucraïnés; i un botxí, que és Putin", ha manifestat.

"UNITAT"

Puig ha afirmat que en la conferència de presidents autonòmics convocada per al dia 13, la "gran prioritat" ha de ser conformar una posició d'"unitat" enfront de l'agressió russa a Ucraïna.

Al seu juí, en eixa trobada s'ha d'analitzar com poden les comunitats autònomes "col·laborar" amb el Govern d'Espanya i amb la Unió Europea per a donar suport als refugiats que fugen d'Ucraïna i als qui encara es troben en eixe país.

Puig ha afirmat que la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, està preparant una xarxa d'espais per a acollir les persones que puguen arribar a la Comunitat Valenciana fugint del conflicte a Ucraïna. A més, ha informat que el seu govern està treballant per a enviar material "de tot tipus" a eixe país, en resposta a la petició que ha plantejat l'Ambaixada ucraïnesa.

En el plànol de la política, ha manifestat que les comunitats autònomes han de donar suport "fermament" l'acció del Govern central i de la Unió Europea enfront de la "agressió" russa.

El president de la Generalitat també s'ha referit als motius de la seua visita al Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme, situat a Vitòria-Gasteiz.

RECONEIXEMENT I MEMÒRIA

Puig ha afirmat que el seu govern celebrarà aquesta setmana, amb motiu del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme que se celebra l'11 de març, diversos actes de posicionament contra el terrorisme i a favor del reconeixement i la memòria de les víctimes.

"Era important estar ací amb les associacions de víctimes de la Comunitat Valenciana i d'Euskadi", ha afirmat. Puig ha subratllat que resulta "fonamental" fer "un exercici permanent de memòria", i que la societat sàpia que el terrorisme va suposar "una catàstrofe moral" que va ocasionar milers de morts i de famílies "trencades".

"EL GERMEN DEL FANATISME"

"Cal aprendre de la història. El germen del fanatisme és un virus que exigeix vacunes molt potents; i ningú és alié a poder patir-ho", ha advertit Puig, que ha subratllat que és necessari mantindre una posició "clara i permanent" contra el terrorisme i l'exercici "absolutament il·legítim" de la violència.

