8M.- Cs defèn un feminisme liberal, inclusiu i obert "davant els extrems"

"Enfront de l'esquerra que es vol apropiar el feminisme i es dedica a repartir carnets i la dreta que no vol avanços d'igualtat, està Ciutadans", ha afirmat després d'una reunió entre les principals líders del partit a la Comunitat Valenciana.

En aquesta trobada han participat coordinadora autonòmica i diputada nacional, María Muñoz; la vicealcaldesa d'Alacant, Mari Carmen Sánchez; les portaveus de la Diputació de Castelló i València, Cristina Fernández i Rocío Gil, i la portaveu d'Igualtat del grup parlamentari, María Quiles, detalla la formació 'taronja'.

Merino ha advertit que "malgrat que Espanya és un gran país per a nàixer dona, encara queda molt camí per recórrer", per la qual cosa ha advocat per dur a terme "polítiques reals" per a lluitar contra la bretxa salarial i per a garantir la corresponsabilitat.

En aquesta línia, ha proposat mesures de racionalització d'horaris i de flexibilitat de les jornades, la gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys i augmentar les partides pressupostàries contra la violència masclista. "Sense llibertat no pot haver-hi igualtat i on estiga la bandera de la llibertat, estarà Ciutadans", ha subratllat.

ELIMINACIÓ DE MASCARETES EN INTERIORS

Al marge del 8M, María Muñoz ha exigit l'eliminació de l'obligatorietat de portar mascaretes tant en exteriors com en interiors, denunciant que "el Govern va tornar a imposar la mascareta en exteriors en l'últim reial decret per a intentar simular que feia alguna cosa contra la variant Omicron, però la realitat és que aquesta mesura no tenia cap base científica".

Per açò ha defès que el seu grup "va un pas més enllà" i ha presentat una esmena al decret que es votarà aquesta setmana en el ple del Congrés. "Sánchez i els seus socis de govern tenen l'oportunitat d'eliminar l'obligació de la mascareta aquest mateix dijous i seguir així l'exemple d'altres països de l'entorn que ja l'han suprimit", ha asseverat.

A més, la Cambra baixa votarà aquesta setmana una iniciativa de Cs per a adaptar l'IRPF a la inflació, "una mesura molt senzilla, arreplegada com a principi constitucional, que consisteix a adaptar les taules de cotització de l'impost sobre la renda a l'increment de preus que cada vegada fa més difícil omplir el dipòsit o la cistella de la compra". Muñoz ha instat la resta de grups parlamentaris a donar suport a aquesta proposta "imprescindible davant la inflació més alta de les últimes tres dècades a Espanya".