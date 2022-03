Puig respondrà en Les Corts a preguntes sobre Ucraïna, l'avortament i les resolucions judicials

Entre l'oposició, la síndica del PP, Mª José Catalá, qüestionarà a Puig (PSPV) si "exigirà o assumirà responsabilitats polítiques per les últimes resolucions judicials que qüestionen la gestió del seu govern".

Com a portaveu de Cs, Ruth Merino s'interessarà per què opinió li mereixen al cap del Consell "els qui menyspreen la dignitat de les persones, els drets fonamentals i el respecte a la Llei".

Ana Vega (Vox) demanarà a Puig que diga si recolza la gestió que s'està realitzant des de les conselleries, especialment en la d'Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Dels grups del Botànic, Papi Robles (Compromís) preguntarà per quin és el full de ruta de la Generalitat davant les conseqüències de la invasió ordenada per Vladimir Putin a Ucraïna, tant en l'acolliment de refugiats com en la protecció dels sectors productius valencians i els seus treballadors.

I la síndica d'UP, Pilar Lima interpel·larà a Puig per què mesures pensa prendre perquè la interrupció voluntària de l'embaràs siga accessible per a totes les dones en els centres sanitaris que depenen de la Generalitat i perquè s'impedisquen "possibles campanyes d'assetjament de les clíniques abortives, partits d'ultradreta i grups ultracatólicos que puguen coartar aquesta llibertat".