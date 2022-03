Mayte Martín evoca als ancestres del cant i rescata antics sons del flamenc en Les Arts

Des dels seus primers passos, Mayte Martín "trenca motles: naix amb ella una filosofia molt peculiar i un concepte de la professió absolutament transgressors dins de l'àmbit del flamenc, ja que és considerada per la seua estètica artística i el seu discurs com a pionera i puntal del denominat 'flamenc català'", segons ha informat la Generalitat Valenciana en un comunicat.

Ara, consolidada ja com una de les cantaores de major prestigi del panorama actual i referent important de la nova fornada de joves flamencs, "pertany a eixa estranya categoria d'artistes que no necessiten, ni volen, traure un disc cada dos anys per a sobreviure, ni per conservar un lloc en l'actualitat o en la memòria del públic".

L'actuació, a les 21.00 hores en el Teatre Martín i Soler, s'emmarca en 'Les Arts és Flamenc', una edició que reuneix cinc personalitats del cante jondo de diferent trajectòria artística, amb la qual els amants del gènere poden gaudir de la diversitat d'una dels senyals d'identitat més importants de la cultura espanyola. El cicle conclourà amb María Terremoto el pròxim 28 de maig.