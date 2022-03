El consell de direcció de l'Institut Superior d'Estudis Artístics celebra les seues eleccions el 30 de març

El consell de direcció de l'ISEACV, presidit per la consellera d'Innovació, Universitats, Ciències i Societat Digital, Carolina Pascual, i del que també formen part la secretària autonòmica d'Universitats i Recerca, Carmen Bevià, i la directora general d'Universitats, Pilar Ezpeleta, tria els seus membres per un període de quatre anys.

El consell està compost per un director o directora dels centres superiors d'Ensenyaments Artístics en representació de cadascuna de les branques d'estudi, dos representants del professorat, un representant de l'alumnat, un representant del personal administratiu i de servicis i un representant del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior, designat pel seu president o presidenta.

La Junta Electoral confeccionarà el cens Electoral de cadascun dels sectors electorals: directors i directores, professorat, alumnat i personal d'administració i servicis, i ho exposarà públicament a partir del 7 de març en cadascuna de les circumscripcions.

Durant el temps d'exposició del cens podran presentar-se davant la Junta Electoral reclamacions sobre la inclusió o exclusió en el mateix, i s'elevarà el cens a definitiu, el 10 de març.

Del 14 al 18 de març es podran presentar les candidatures davant la Junta Electoral a través del registre de l'ISEACV o dels registres dels centres, mitjançant el model normalitzat.

Una vegada comprovades les candidatures, la Junta Electoral publicarà la llista provisional de candidats en els taulers d'anuncis de l'ISEACV, la seua pàgina web i la de les secretaries de cadascun dels centres adscrits; podent-se presentar al·legacions fins al 24 de març.

El dia 30 de març, data de la jornada electoral, es duran a terme les votacions davant les taules electorals que corresponguen a cada circumscripció, constituïdes pel director o directora del centre, que actuarà com a president de la taula, un representant del professorat, que actuarà com a secretari o secretària i un representant de l'alumnat, designats per sorteig d'entre els membres del Consell Escolar i la persona representant del personal d'administració i servicis.

La taula electoral, una vegada finalitzades les votacions, realitzarà l'escrutini dels vots, i estendrà un acta firmada per tots els components de la taula en la qual es faran constar els resultats de les votacions.

Les dades es remetran a la Junta Electoral, que estendrà acta amb el resultat definitiu de les votacions, i proclamarà provisionalment els resultats, amb un termini de reclamacions obert fins al 6 d'abril. Resoltes les reclamacions, la Junta Electoral procedirà a la proclamació definitiva dels nous membres electes del consell de direcció el dia 25 d'abril.