Educació crearà el pròxim curs 212 aules gratuïtes d'Infantil de dos anys en escoles públiques

En la proposta d'arranjament destaca, d'una banda, la creació de 212 noves aules gratuïtes d'Infantil de dos anys en col·legis públics i, d'altra banda, la reducció de ràtios en Infantil de tres anys a 20 o 23 alumnes per aula, com a màxim, en municipis on la natalitat ha baixat de manera més intensa.

Sobre les 212 noves aules gratuïtes de dos anys, la xifra suposa incrementar en més de 3.800 l'oferta de places que faciliten la incorporació primerenca al sistema educatiu, ja que totes aquestes aules tenen una ràtio reduïda de 18 alumnes per unitat.

En les comarques d'Alacant es preveu la creació de 89 aules d'Infantil de dos anys gratuïtes en escoles; en les comarques de Castelló s'oferiran 36 noves unitats, i seran 87 en les comarques de València. A aquestes places podran optar en l'admissió escolar del pròxim curs 2022-2023 les xiquetes i els xiquets nascuts en 2020.

Aquesta ampliació d'aules de dos anys gratuïtes en escoles d'Infantil i Primària se suma a la universalització de la gratuïtat anunciada fa uns mesos pel conseller Vicent Marzà en el tram de dos anys per al curs que vé, de manera que les aules d'aquestes característiques en les guarderies de 0-3, siguen de la titularitat que siguen, seran totes gratuïtes.

En conseqüència, uns 24.000 alumnes del tram de 2-3 anys tindran plaça gratuïta en aquesta etapa no obligatòria en el curs 2022-2023.

CASTELLÓ, VALÈNCIA, ALACANT I ELX

En la proposta de planificació escolar per al pròxim curs, la Conselleria proposa crear 40 aules més en les quatre grans ciutats del territori valencià després d'haver analitzat l'oferta i la demanda.

En el cas de Castelló de la Plana, es proposa crear cinc aules més de dos anys en centres d'Infantil i Primària de la ciutat; en el cas de València, es proposen 12 aules més d'aquestes característiques; en el cas d'Alacant, 15 més, i, en el cas d'Elx, huit aules més gratuïtes de dos anys en escoles.

MUNICIPIS AMB RÀTIO MÀXIMA

El màxim d'alumnes per classe en Infantil de tres anys està fixat en 25. Des de fa uns cursos, la Conselleria està reduint encara més aquest màxim en les poblacions on és possible per la baixada de la natalitat. Açò permet que hi haja encara menys alumnes per aula i facilita una millor qualitat educativa, a més de mantindre les unitats educatives existents i el personal docent. D'aquesta manera, es manté l'oferta d'unitats, amb més personal docent que atén a menys xiquets i xiquetes per aula.

Pel que fa a la reducció de la ràtio màxima en Infantil de tres anys en els municipis més afectats per la baixada de la natalitat, la Conselleria amplia de 53 a 55 les localitats. S'incorporen Sant Vicent del Raspeig i Oropesa a aquest grup.

El curs que vé hi haurà 33 municipis amb una ràtio reduïda de 20 alumnes per aula en Infantil de tres anys. A més, es proposa establir la ràtio màxima a 23 alumnes en 21 municipis. A Castelló de la Plana, que aquest curs ja té una ràtio en Infantil de tres anys de 23 alumnes, el pròxim curs es reduïx a 22.

En els municipis on s'estableixen ràtios reduïdes de manera generalitzada en l'admissió escolar en Infantil de tres anys es mantenen en els següents cursos. Així, els xiquets que comencen l'escola en aules de 20 o 23 alumnes, com a màxim, ja continuen la seua escolarització amb aquestes ràtios reduïdes fins que acaben l'etapa de Primària.