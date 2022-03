CSIF demana que l'Hospital Provincial de Castelló cree la plaça fixa de tècnic de medicina nuclear

La Central Sindical Independent i de Funcionaris CSIF ha reclamat a la gerència de l'Hospital Provincial de Castelló la creació d'una plaça fixa de tècnic superior en medicina nuclear amb la finalitat de promoure l'estabilitat laboral i garantir la qualitat del servici en aquest departament.

Segons han explicat des de la central sindical, "en l'actualitat el servici de medicina nuclear es troba en una situació crítica, ja que, malgrat que al costat del personal mèdic i d'infermeria almenys hauria d'haver-hi altres tres tècnics superiors en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear per a manejar les dos gammacàmeres i el PET-TAC que disposa el Consorci, en l'actualitat només hi ha un tècnic que, a més, acaba el seu contracte a la fi d'aquest mes de març".

"Únicament en els últims 4 anys, des de 2018, han passat 9 especialistes per aquesta plaça, encadenant contractes temporals", han lamentat des de CSIF, que han assenyalat que es tracta d'un servici "indispensable" per a l'adequada atenció de pacients amb patologies tant oncològiques com a neurològiques, vasculars, refluxos o relacionades amb patologies infeccioses, entre unes altres.

De fet, -segons el sindicat- sol en 2021 en l'Hospital Provincial de Castelló es van realitzar 2.624 proves PET-TAC i les peticions per a la realització d'estudis metabòlics mitjançant aquesta tecnologia s'han incrementat en aquest període de 8 a 14 sol·licituds diàries.

"Si el contracte d'aquesta plaça de tècnic superior en medicina nuclear, que ni tan sols apareix en l'última Relació de Llocs de treball (RPT) aprovada pel Consorci, no es renova ni estabilitza, el servici podria quedar paralitzat, la qual cosa obligaria a derivar pacients a centres d'altres províncies, com la de València", han assenyalat des de la central sindical.

Així, han recalcat que "si s'estabilitzara la plaça actual i es crearen les altres dos addicionals recomanades per al bon funcionament del servici, a més d'evitar que el Consorci haguera de formar constantment en el maneig dels equips a nous tècnics que despedeix als pocs mesos, es podrien fins i tot tindre en funcionament de manera simultània les dos gammacàmeres i el PET-TAC, la qual cosa agilitzaria les esperes i milloraria la qualitat del servici".