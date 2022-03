Entrevista | Merche: "No cambiaría por nada ni por nadie que me lo exigiera"

Merche, una de las voces femeninas más importantes de este país y autora de temas icónicos como Eras tú, Si te marchas o Abre tu mente, está de celebración. No todos los días se cumplen dos décadas de éxito en la industria musical. Para celebrarlo, la gaditana tira la casa por la ventana: nuevo álbum, 20 conmigo, y un tour que recorrerá España y en el que sus canciones de siempre serán los grandes protagonistas.

Es momento de hacer balance. ¿Cambiaría algo? No. Por su puesto que he cometido errores, pero de todo se aprende. No soy de lamerme las heridas cuando me equivoco, sino que aprendo. Repetiría lo mismo mil veces, y tendría los mismos aprendizajes.

¿Cuál es su secreto? Yo creo que sin esfuerzo, sin constancia y sin perseverancia no hay nada. A lo largo de estos veinte años no he dejado de estudiar ni lo haré nunca. No me quiero quedar en el pasado, no quiero hacer el disco que hice en el 2000, sino ir evolucionando y que la gente vea cosas buenas y no se aburra. A mí me ha pasado con algún artista, que me encantaba, pero que, en el tercer disco, ya había sentido que me lo había contado todo. Todo esto es clave, pero no suficiente. También existe un factor, llamémoslo suerte, destino o azar, que te impulsa.

En Soy como soy se define. ¿Hace falta a estas alturas? Es que siempre me ha dado vergüenza definirme, por eso he querido hacer esta canción, que creo que era la mejor carta de presentación de estos veinte años. Se trata de verbalizar mi parte más interior. Soy despistada, muy fiel a la gente que quiero y estoy muy unida a mi gente. No cambiaría por nada ni por nadie que me lo exigiera, y no me refiero solo en el ámbito amoroso. Soy cabezota en ese sentido, no me gusta que me manipulen.

Y en esa búsqueda interior, ¿qué mujer ha encontrado? ¡Tampoco he descubierto gran cosa! (ríe). Ya tengo unos anitos, me conozco y he vivido situaciones de todo tipo que han hecho descubrirme cómo reaccionaría en según qué situaciones. Siempre he sentido que soy muy tenaz, pero con esto del Covid me he dado cuenta de que soy muy, muy tenaz. Y persistente. La palabra rendirse no va conmigo. Quien no se rinde nunca pierde. A mí no me gusta perder, aunque tampoco soy una loca que está obsesionada con ganar siempre.

Habla de no rendirse, de perder, de ganar... ¿Hay que luchar mucho en el mundo de la música? He sido una artista muy afortunada y privilegiada. Sí que es verdad que todo cuesta, sobre todo cuando estás empezando. Yo coincidí con OT 1, que fue un bombazo. Asomar la cabeza ahí fu complicado, pero lo considero una mera anécdota. Hay muchísimos artistas con un gran talento a los que no les llega nunca la oportunidad. Desde el principio tuve la suerte de contar con un público que me dio la mano y no me la ha soltado hasta hoy.

En sus primeros años se mostraba como una mujer empoderada y sexy, y, además, hacía gala de ello. Sí, y creo que eso fue en mi contra. Decían de mí: 'a esta la han puesto ahí por algo. Las canciones no las hace ella, seguro que hay un señor en el estudio que las hace'. En aquel momento yo hablaba de tolerancia, de libertad, de empoderamiento, y tocaba todos los temas sociales. Es verdad que ahora está muy aceptado y se ve en plan positivo, pero en aquel momento era muy arriesgado. Yo decía: '¿que no quieren minifalda, porque así se me ve menos cantautora? ¡Pues más corta me la pongo! ¡Más rubia! ¡Y el tacón más alto!'. Así luchaba contra todas las barreras que me ponían, no me parecía justo. Más que por mujer, era por ser cantautora. No dudaban de que Álex Ubago escribiera sus canciones, pero sí lo hacían conmigo. Afortunadamente, desde hace cinco o seis años ya no sucede eso, aunque aún leo cosas como que yo me he subido ahora al carro del empoderamiento. ¿Perdona? ¡Llevo veinte años! Eso no es cierto, es no estar informado o no haber escuchado nada de lo que he contado y cantado en todo este tiempo.

Merche. ELENA BUENAVISTA

Al hilo de esto que dice, y volviendo al single, canta: 'no soy la mujer que aguanta todo por amor'. ¿Nos enseñan que hay que aguantarlo todo por amor? Es que toda la vida ha sido así, todo muy establecido: el hombre caza y tú en la casa. Cambiar eso es complicado, pero vamos evolucionando en ese sentido. Ya hay muchas mujeres y hombres que son feministas, que defienden la igualdad entre el hombre y la mujer, pero aún hay mucha gente que todavía no tiene claro ese concepto, por eso tenemos que reeducarnos.

¿Cree que se tuvo el reconocimiento que merecía Abre tu mente, una tema que abanderó la lucha contra la violencia machista? Puede que el mensaje pasara desapercibido para el público en general, pero no entre las mujeres que, por desgracia, estaban sufriendo esta experiencia. Con los años creo que se fue interiorizando el mensaje, a lo mejor se habían quedado solo en lo visual y en el ritmo, porque a mí no me apeteció contarlo de una manera triste o apagada. Al revés, yo lo que quería era el empoderamiento, por eso esa imagen tan agresiva mía, porque defendía lo que hoy es el 'No es no'. También quiero destacar lo que influyó en el público gay. Ahora tengo muchos amigos del colectivo LGTBI que se gestaron precisamente con esa canción.

Le ha dedicado una canción a Alex Casademunt. ¿Qué significa este tema dentro del disco? Para mí escribírsela ha sido mi forma de desahogarme. Me cuesta muchísimo más verbalizar mis penas que mis alegrías, y por eso lo hago a través de mis canciones. Necesitaba hacerle mi pequeño homenaje. Nosotros tuvimos una relación de cinco años, éramos muy jóvenes, pero no solo se quedó en eso, sino que el contacto perduró a lo largo del tiempo. La canción es mi manera de decirle que le quiero, que le tengo muy presente y que para mí no se ha ido.

Parece que Álex era de todos. ¿Por qué? Porque tenía un carácter que enamoraba. Con sus defectos, que los tenía, pero también con una virtud maravillosa, un corazón de oro con lo que iluminaba todo. Cuando sucedió el accidente, mucha gente lo vivió como si le hubiese pasado a alguien de su familia.

Le sigue todo tipo de personas, mayores y más jóvenes. ¿Cómo valora eso? ¡También hay mucho niño! Tengo público de muchas edades, desde abuelitos hasta de mi edad y los de veintitantos, que sus padres se lo han inculcado. No sé por qué. Aparte de mis canciones, en las que hablo de amor, de desamor o lanzo mensajes de tolerancia, creo que mi forma de ser también ha tenido que ver en todo ese amplio abanico que me sigue.

Hizo tele durante muchos años. ¿Volvería a hacer algo? Siempre me he sentido muy cómoda, pero no era mi objetivo que yo tuviera en mi mente conseguir. No están cerradas las puertas, pero sí es verdad que, una vez que tienes hijos, como yo, que tengo a mi niña, cambian las prioridades. No me quiero perder su infancia. O perderme lo menos posible. Durante quince años yo llegué a estar en mi casa dos días al mes. Pero porque no había nadie esperándome. Ahora es otra historia, así que tendrían que ofrecerme algo que me hiciera especial ilusión y que me permitiera compatibilizarlo bien con mi faceta como madre.

merche Mercedes Trujillo (Cádiz, 14 de junio de 1974), más conocida como Merche, es una cantautora que ha compuesto y grabado diez discos de estudio con los que ha vendido más de 600 mil copias. Tiene una nominación al Grammy Latino. En televisión fue jurado en 'Tú sí que vales' (Telecinco) y presentadora de 'Cerca de ti' (Canal Sur).

¿Cree que a un hombre le pasaría igual? Creo que no. Ya sea por instinto o por educación, la mujer todavía lleva el peso gordo. Y en mi caso más, que soy mamá soltera, con lo que es doble responsabilidad. Ellos lo tienen más fácil, aunque poco a poco es verdad que cada vez se involucran más.