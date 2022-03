El departament de salut Clínic-la Malva-rosa inicia un programa per a la detecció precoç de solitud no desitjada

Per a açò es comptarà amb la col·laboració d'associacions i ONGs, pacients, farmàcies i altres entitats d'aquesta zona de la capital valenciana, incloses en el Consell de Salut de Serreria 1-Vicente Brull, segons ha informat el departament. S'estima que a la Comunitat Valenciana hi ha més de 231.000 persones majors de 64 anys que viuen soles.

La metgessa de família del centre de salut Serreria I i coordinadora de la comissió de comunitària, Carolina Mir, ha explicat que "l'evolució de les societats desenvolupades ha provocat la presència de nous models de convivència que en ocasions poden induir a la solitud".

"Només en el nostre centre de salut estimem que prop de 2.500 persones viuen soles. Hi ha estudis que indiquen que la solitud no desitjada pot tindre efectes sobre la salut, i no només la salut mental, també malalties com la hipertensió, els accidents cerebrovasculars, la cardiopatia isquèmica o la demència", ha precisat.

Així, amb l'objectiu de millorar la salut de les persones que conviuen en solitud no desitjada i buscar alternatives per a mitigar-la ha sorgit el citat projecte, anomenat SOLECO.

Aquest programa pilot estableix una ruta de detecció i atenció dels casos de solitud de les persones que acudeixen al centre de salut. La detecció es durà a terme tant en la consulta de Medicina de Família, com d'infermeria i treball social, així com per voluntaris del barri.

A les persones que arriben al programa, se'ls realitzarà un qüestionari de garbellat de solitud no desitjada i si compleixen criteris de solitud en grau moderat o sever, se'ls explicarà verbalment i per escrit l'existència i propòsit de l'actual projecte.

En cas que desitgen sumar-se, s'iniciarà la fase d'intervenció, en la qual es decidiran al costat del pacient els recursos socials que més s'adapten a cada cas. El projecte pretén integrar els recursos que ja existeixen en la comunitat per a mitigar la solitud no desitjada amb la detecció prèvia de casos.

"ESPAIS PERFECTES"

"Els centres de salut són espais perfectes per a detectar casos de solitud no desitjada. Una vegada els detectem, els vinculem amb els recursos ja existents com les activitats d'envelliment actiu a través de l'exercici físic que posseïx el departament o els passejos comunitaris, el projecte ACTIVA d'exercici, atencions domiciliàries i seguiment telefònic per part del personal del centre de salut", ha apuntat Carolina Mir.

Així mateix, dins d'aquest àmbit ha citat el treball de l'associació Amics de la Gent Major, el grup scout els Àngels, l'associació de veïns del Cabanyal, la parròquia dels Àngels i el CEAM del Cabanyal.