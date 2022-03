En la última emisión del programa de La Sexta Lo de Évole el invitado era el expresidente del Gobierno Felipe González, que habló de muchos asuntos, pero uno de los más polémicos fue el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Jordi Évole le pedía al entrevistado que definiera a Ayuso, algo que González se negó a hacer, pero sólo a medias, pues habló de la presidenta en términos poco amables.

Para González, durante cuyo mandato en 1986 se ratificó por referendum la pertenencia de España a la OTAN, aseguró que Ayuso es la figura política más semejante al expresidente Trump (EE UU) que existe en España, tal como introdujo en su pregunta Jordi Évole.

"De aspecto es mucho más desagradable Trump que Díaz Ayuso", decía como primera respuesta González.

"Es un poco esa línea. No me atrevo a definirla. Solo me imagino cómo sería su opinión, participación o decisión en uno de estos consejos de la OTAN o consejos europeos de la crisis de Ucrania. Y me cuesta encajarla", añadió.

Estos comentarios llenaron redes sociales como Twitter de críticas hacia el expresidente González, atribuyéndole un cariz de machismo en sus palabras.