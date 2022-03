¿Gala o Leo? Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio desvelan el sexo de su bebé

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio desvelaron el dilema con la que se plantaron el sábado en la fiesta de cumpleaños de la influencer. Gala o Leo. Esa era incógnita de la noche.

La pareja dará la bienvenida a una niña, Gala, cuyo sexo salió a la luz este sábado en una gran fiesta para celebrar también el 28 cumpleaños de la joven de Castellón.

Con una preparadísima puesta en escena, Violeta era la encargada de pinchar el globo de la sorpresa que contenía el color violeta con el que anunciaban la llegada de Gala.

"¡Necesitábamos otra princesa!", gritaba emocionada Violeta en sus redes sociales nada más desvelar la noticia.

La exconcursante de Supervivientes compartió la noticia muy emocionada en sus redes hace unas semanas y, desde entonces, no ha dejado de mostrar todos los pequeños pasos del embarazo en sus historias de Instagram.

Horas antes de cumplir sus 28, la valenciana contó que se había adelantado "el mejor regalo de cumpleaños". "Mi bebé quería que despidiese los 27 por todo lo alto y se ha hecho notar un poquito, lo he sentido por primera vez", contó, casi llorando.

"Han sido golpecitos muy pequeñitos, pero que me han hecho feliz. Supongo que todas las mamis que veáis esto me entenderéis y sabréis como me siento", añadió.

Además, a lo largo del día, Mangriñán recibió más detalles. Joyas preciosas de parte de su pareja, y la compañía de sus amistades más cercanas.