Feijóo: "Hace 10 días la crisis estaba instalada en el PP y ahora en la Moncloa”

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, ha dado su primera entrevista en televisión tras postularse oficialmente a la presidencia del Partido Popular (PP), una candidatura que deberá formalizar esta misma semana según los plazos previstos. El gallego ha incidido en la grieta abierta en el seno del Gobierno ante la postura en la guerra de Ucrania y ha remarcado los mensajes trasladado en las jornadas anteriores: la necesidad de un partido fuerte, la justificación de su 'no' en 2018, el proyecto blando del partido en los últimos años o la autonomía de Alfonso Fernández Mañueco para atar el gobierno en Castilla y León.

"Lo sorprendente sería que en plena crisis del PP el partido subiera", ha reflexionado al ser preguntado por alguna de las encuestas publicadas este fin de semana, tras lo que ha aprovechado para incidir en la inestabilidad del Gobierno de coalición a colación de la guerra en Ucrania: "La política actual española es tan disparatada que hace 10 días la crisis estaba instalada en el PP y ahora en la Moncloa”.

"Mientras Sánchez quiera seguir, se va a comer todo lo que digan Belarra, Montero, Yolanda Díaz o Garzón", ha manifestado sobre la división provocada por los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo contrarios al envío de armas a la resistencia ucraniana. "Estamos ante un Gobierno lleno de fisura con planteamientos totalmente distintos, a quienes tan solo les une el poder", ha expuesto Feijóo, elevando el tono de la crítica hacia el Gobierno. Además, sostiene el candidato a la presidencia del PP, "prueba de que no puede nombrarlos es que no puede cesarlos".

El presidente gallego ha remarcado la posición del PP como "única alternativa a este Gobierno socialista", la necesidad de su partido por "volver a ilusionar" y la "responsabilidad moral" que supuso para el que su partido en tromba le reclamara su paso al frente como única alternativa. "Si mi partido me dice 'has de dejar la política autónoma e intentar armar un proyecto nacional', no voy a hacer lo fácil, que es quedarme con una mayoría holgada en Galicia", ha defendido sobre cambiar Santiago por Madrid, en línea con lo argumentado en los días anteriores.

"Consciente" de lo difícil de compatibilizar la presidencia de la Xunta con la del PP por poco que sea el tiempo, ya que "la presidencia de la Xunta necesita tiempo completo y la presidencia del partido también necesita tiempo completo", Feijóo no ha aclarado quién será su sustituto y cómo armará su transición, siendo una de las posibilidades ocupar un escaño en el Senado por designación autonómica. Se trata de algo, sostiene, que ahora mismo no le "quita el sueño".

Feijóo ha recogido de buena gana los halagos recibidos este fin de semana por el expresidente Felipe González, que alababa su "centralidad" y ha dicho de nuevo que "el PP no es Vox", marcando distancias con el partido de Santiago Abascal a la vez que abre la puerta a posibles pactos. "No hay más líneas rojas que respetar la Constitución, el estado de las autonomías y nuestro compromiso con la igualdad. Nuestro proyecto es ganar, ensanchar el PP", ha remarcado.

"Lo que estoy pensando es en formación y en experiencias con concretas. Lo que nos interesa es contar con personas que tengan formación y experiencia para ordenar las personas que nos acompañen", ha dicho sobre los perfiles de los que se quiere rodear en el nuevo PP que deberá construir, sin arrojar todavía nombres.