Ucraïna.- Els centres logístics per a ajuda humanitària de la Generalitat obrin aquest dilluns

Així ho ha indicat en un comunicat la directora general per al diàleg social, Zulima Pérez, encarregada de la coordinació logística de l'operació. La ciutadania podrà col·laborar en aquesta iniciativa portant directament productes de primera necessitat als ajuntaments, que seran els que, de manera coordinada amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), els traslladaran als centres logístics de Fira València, la Ciutat de la Llum d'Alacant i el Cocherón Provincial de Castelló de la Plana.

A més, les empreses també podran aportar material directament als centres gràcies a la col·laboració de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana. Pérez ha explicat que la Generalitat està coordinant aquest comboi d'ajuda humanitària de la mà del Govern d'Ucraïna i del Govern polonés per a fer entrega del material humanitari, que serà remès a diversos centres logístics de Polònia, des d'on, a través de corredors verds, es distribuirà el material a Ucraïna per part del mateix govern ucraïnés.

La població necessita productes sanitaris de primers auxilis com a benes, cotó, iode, pomades analgèsiques, antibiòtics, aigua oxigenada, medicaments per a l'estómac o per a tractar les cremades, pegats contra hemorràgies, torniquets d'embenatge, farmacioles o elements d'ortopèdia com a cadires de rodes, andadores i crosses.

També es necessita material tèxtil com a roba i calçat (tant para persones adultes com per a xiquets i xiquetes), mantes, tovalloles, roba de llit i roba interior tèrmica, així com material d'higiene com tovalloletes humides, comprimides i tampons i kits d'higiene que incloguen maquinetes d'afaitar, pasta de dents, raspalls i sabó, així com detergents i productes d'higiene personal.

Elements de refugi que també resulten útils són karemats (catifes de bromera), carpes, matalafs, sacs de dormir, matalassets, tendes de campanya, calfadors de carpa, calfadors, piles, bateries, bancs d'energia, generadors i llanternes.

A més, poden aportar-se també aliments no peribles, com a menjar enllaunat, fruita seca, xocolata sense llet, barritas energètiques, galetes, café i te, menjar per a bebés com potets i llet en pols, aigua potable, així com vaixelles d'un sol ús (plats, culleres, ganivets i gots).

Igualment, també són necessaris telèfons mòbils (tant nous com usats en bon estat), walkie-talkies, transmissors de radi, ràdios (poden estar usades), portàtils i tablets (amb la màxima durada de bateria possible), contenidors per a líquids amb capacitat de 10 i 20 litres i motxilles resistents.

En la mesura del possible, el material que es porte als punts de recollida haurà d'estar contingut en caixes amb un adhesiu exterior indicant el seu contingut (descripció i quantitat), tant en espanyol com en anglés, i és convenient etiquetar característiques especials en la manipulació.

FORMATS NO MASSA GRANS

D'altra banda, el repartiment es duran a terme en racions o dosis individualitzes, per la qual cosa els aliments haurien d'estar en formats no massa grans (exemple, 50 paquets d'1 quilo en lloc de sacs de 50 quilos).

D'altra banda, el material d'higiene, en la mesura del possible, haurà d'estar en borses individualitzes per a facilitar la seua entrega i repartiment. Un exemple de 'kit' podria ser incloure els següents elements: gel hidroalcohòlic xicotet de 30 ml; gel de bany xicotet de 50 ml; xampú xicotet de 50 ml; desodorant unisex de 30ml (millor si és de 'roll-on'); pasta de dents xicoteta de 20 ml; raspall de dents; un o dos paquets de mocadors; maquinetes d'afaitar d'un sol ús; dos paquets de compreses femenines i un paquet de tovalloletes humides.