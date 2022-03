La luz pulveriza otro récord histórico al llegar a 700 €/Mwh y los expertos temen que el subidón "dure más de lo previsto"

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha terminado por provocar el estallido del recibo eléctrico en España. Este martes, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se situará en 544,98 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone 102,4 euros más que el anterior máximo histórico de 442,54 euros/MWh, registrado este lunes.

No obstante, el registro máximo diario se alcanzará entre las 19.00 y las 20.00 horas, cuando el precio será de 700 euros/MWh, mientras que el mínimo estará en los 424,88 euros/MWh y se producirá entre las 23.00 y las 00.00 horas, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).

El detonante de esta incontrolable escalada de precios ha sido la guerra en Ucrania. El precio del gas natural influye directamente en el precio de la luz, ya que esta materia prima es fundamental para la generación de energía en las centrales térmicas de ciclos combinados. Y Rusia es el segundo mayor productor de gas natural del mundo y el primer proveedor europeo.

El conflicto ha tensionado aún más un mercado que estaba al alza desde que la demanda empezó a recuperarse tras superar el impacto inicial de la pandemia del coronavirus. Este lunes, el precio del gas natural TTF en el mercado holandés, el de referencia en Europa, alcanzó los 335 euros/MWh, lo que supone un nuevo máximo histórico, para bajar de nuevo hasta 270 euros/MWh. Desde que comenzó 2022, el precio del gas ha multiplicado por cuatro su coste y por dieciséis si lo comparamos con los 16,3 euros/MWh que costaba hace un año.

Evolución del precio de la luz. Henar de Pedro

"Todo indicaba que los precios se relajarían en el segundo trimestre"

Esta noticia supone un nuevo varapalo para los consumidores después de que los precios de los productos y servicios se disparasen en febrero un 7,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Expertos consultados por 20minutos coinciden en que esta tendencia alcista será aún duradera en el tiempo, que podría incluso duplicar el coste del recibo y que la Comisión Europea (CE), hasta ahora reacia a adoptar medidas intervencionistas por la presión, fundamentalmente de Alemania, debe tomar cartas en el asunto cuanto antes para frenar el alza de los precios.

"Con el precio de la luz en niveles de entre 150 y 200 euros/MWh las diferentes bajadas impositivas podían mitigar un poco el impacto de las subidas en el recibo. Pero en la actual situación hay que ir un paso más allá y cruzar líneas rojas", asegura Diego Rodríguez, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense e investigador en Fedea especializado en el mercado eléctrico. "Antes de la guerra, todo indicaba que los precios de la energía se relajarían en el segundo trimestre del año. Pero esto va a durar más de lo que pensábamos", añade.

"Todo indicaba que para abril o mayo los precios empezarían a bajar y ahora hay mucha incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Va a depender mucho de lo que dure el conflicto", señala Antonio Picazo, experto energético y cofundador de Gana Energía, quien afirma que "la subida del 'gas de guerra' está impactando directamente en la industria de Alemania y Francia y ahora Europa tendrá que actuar", opina Antonio Picazo, experto energético y cofundador de Gana Energía.

Sobre el impacto en el recibo, estos analistas calculan que la factura de la luz, en la que el coste de la energía supone alrededor del 70% del precio final, podría incluso duplicarse para el consumidor si los precios actuales siguen con este ritmo y desde Europa no se toman las decisiones oportunas.

En este sentido, José Luis Sancha, experto en marcados energéticos y profesor de Comillas ICAI, explica que esta coyuntura de precios perjudica en la actualidad sobre todo a los consumidores que tienen contratada la tarifa regulada o PVPC, a la que están acogidos casi 11 millones de hogares en España, a los que recomienda pasarse al mercado libre.

"Salvo que una familia sea beneficiaria el bono social, la tarifa PVPC no compensa desde mayo del pasado año. Mi consejo es ir al comparador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ver los diferentes precios. Hay tarifas por debajo de los 0,20€/kWh. Lo que hay que mirar bien es si la tarifa tiene permanencia o no", sostiene Sancha, quien recalca, no obstante, que "la guerra es imposible hacer predicciones".

La CE: eliminar los 'beneficios caídos del cielo' o fijar precios

Ahora, parece que la pelota está en el tejado de la Comisión Europea. Rodríguez cree que Bruselas debe actuar sobre la "remuneración extra" que reciben las eléctricas como consecuencia del sistema marginalista europeo y que lleva meses pidiendo el Gobierno español. Es decir: limitar de alguna forma los denominados 'beneficios caídos del cielo' (del inglés windfall profits).

Otra opción sería la fijación de precios, lo que conllevaría un déficit de tarifa similar al que los consumidores españoles abonan en su factura eléctrica, que actualmente supone el 10% del recibo, como consecuencia de las políticas energéticas de los gobiernos de José María Aznar (PP) y José Luis Rodríguez Zapatero. "Básicamente es dejar de pagar hoy para pagarlo después poco a poco", indica Picazo. "Con esta medida se evita que determinados sectores colapsen", explica.

En el sistema actual de fijación de precios, la última fuente de energía que aporta el último megavatio hora que entra en el mercado mayorista es la que fija el valor de la luz en cada tramo horario. Primero entran las más baratas (eólica y solar) y luego las más caras (ciclos combinados).

Pero como no es posible cubrir toda la demanda con la oferta de energías renovables al final acaban entrando en el sistema las más caras, que, si son las últimas, acaban fijando los precios del resto. Esto supone, por ejemplo, que la energía producida gracias a placas solares se acabe pagando igual que la generada en centrales de ciclo combinado en las que se usa el gas, cuyo coste de producción es mayor.

¿Qué ha hecho hasta ahora el Gobierno?

De momento, el Gobierno de España ha anunciado la prórroga hasta el próximo 30 de junio de las rebajas de impuestos vigentes a la electricidad (IVA del 21% al 10%, suspensión del impuesto sobre generación del 7% y bajada del impuesto especial eléctrico del 5,11% al mínimo legal del 0,5%), los descuentos adicionales del bono social y las ayudas para los consumidores industriales.

También ha prorrogado el recorte temporal a las centrales no emisoras de gas por sus 'beneficios caídos del cielo', aprobado por el Gobierno el pasado octubre, y suavizado semanas después para excluir del mismo la energía vendida en contratos a largo plazo.