La tierna y hermosa felicitación de Sara Carbonero a su abuela por su 97º cumpleaños

Las abuelas son un tesoro que nunca se sabe cuánto durará en nuestras manos. Y cuando se van dejan un infinito de recuerdos, una donación de experiencias y un pedestal de sabiduría. Por eso hay que seguir disfrutándolas mientras están con nosotros, algo que sabe bien Sara Carbonero, que ha hecho un parón en su viaje a México para recordar el cumpleaños de su abuela, que soplaba 97 velas.

Desde el otro lado del Atlántico, la presentadora, modelo y empresaria, que está allí de descanso físico y mental junto a su buena amiga Isabel Jiménez y otros compañeros, ha decidid sacar tiempo para escribirle una hermosa carta a la mujer que a día de hoy sigue siendo como una segunda madre para ella y de quien guarda toda una ristra de memorias imborrables.

"Parece que fue ayer cuando me tumbaba a tu lado en la cama para que me leyeras un cuento. A veces te quedabas dormida y yo te despertaba con pellizquitos para que llegaras hasta el final. Recuerdo las bolsas de agua caliente en nuestros pies. Recuerdo cómo me peinabas y vestías con mimo y cómo me enseñaste, con mucha paciencia, a hacer punto. Muchas tardes de verano nos las pasábamos tejiendo juntas con lana de mil colores mientras veíamos la telenovela que tanto te gustaba", ha comenzado Sara su carta de amor.

"Recuerdo esperar ansiosa, al lado de la estufa, a la paloma blanca de la nieve que se posaba en la ventana de la cocina por Navidad. Recuerdo jugar en la canasta de la 'portada' con los primos y conducir la BH roja sin ruedines. Siempre te asomabas por detrás de las cortinas mientras hacías la comida para comprobar que no nos hubiésemos caído", ha continuado la toledana quien ha acompañado la dedicatoria con dos fotografías.

En una se les ve juntas y, en la otra, a la abuela con uno de sus bisnietos. Precisamente Carbonero, tras rememorar su "tortilla de patatas", como cuidó y chinchó al abuelo "hasta el final" o "la misma emoción de hoy" en sus ojos cuando le contaba que el trabajo iba bien, hace hincapié en la cantidad de familia que rodea a su abuela.

"Hoy sumas un año más de vida y van 97. ¿Lo ves? ¡97! Has conocido a 7 bisnietos, decías tú que no... Y lo que nos queda", afirma Sara, que rememora los "besos apretaos" en los mofletes y que describe a su abuela como "la más orgullosa, la más dulce, la devoradora de libros, la más protectora, la jefa de su tribu".

"Feliz cumpleaños abuelita: que vivas todo el tiempo que quieras, que quieras todo el tiempo que vivas. Te amamos", ha finalizado la presentadora de 38 años, quien ha recibido multitud de likes por la fotografía y los comentarios de compañeros y allegados como la propia Isabel Jiménez, Bibiana Fernández, Inma Cuesta, Hiba Abouk, Noemí Galera, Judit Mascó, Rozalén, Máximo Huerta o su exmarido y padre de sus hijos, Iker Casillas, quien ha escrito un sentido "¡Muchas felicidades! ¡Guapísima, abuela Maxi!".