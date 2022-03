Julia Fox revela que su noviazgo con Kanye West fue un montaje: "Él era el director, parecía una película"

Ya nadie duda de que lo que está haciendo Kanye West desde que Kim Kardashian presentase los papeles del divorcio es puro acoso. Básicamente, porque en su Instagram sube y borra publicaciones que parecen pataletas porque le hayan dejado y porque Julia Fox, quien ha sido su principal pareja desde que lo dejase con la influencer y empresaria, acaba de declarar que todo aquello no fue sino un montaje con ciertos momentos románticos.

La intérprete de Diamantes en bruto, de 32 años, apenas estuvo unas semanas con el rapero de Donda, pero sin lugar a dudas fueron algunas de las semanas más movidas de su vida, acaparando flashes y titulares en una relación que el músico creó para dar celos a su exmujer y que volviera con él, aunque ella ya estaba teniendo un idilio con Pete Davidson, el hombre que hoy por hoy más odia Ye.

Y esto, además, lo cuenta ahora la propia protagonista. Fox ha concedido una entrevista a The New York Times hablando de cómo fue su relación con el cantante y no ha dudado en describirla con una frase cortante: "Un curso acelerado sobre cómo ser famosa". Eso sí, insiste en que a ella no le ha cambiado en absoluto sus cerca de 30 días de affaire con Ye.

Entre otras cosas porque ha confesado que, al contrario de lo que creía la prensa, nunca tuvieron exclusividad, sino que mantenían una relación abierta, dado que Kanye estaba viéndose también con la modelo Chaney Jones, quien ya incluso antes del divorcio del rapero ya era considerada una de las "dobles" oficiales de Kim Kardashian.

Fox explica que ella hizo "todo lo posible por la relación, porque funcionara", pero fue del todo inane. "Yo ya tenía una vida muy ajetreada. ¿Cómo encajaba su personalidad en una vida que ya estaba completa? Estaba claro que no se podía sostener. Pero acabé perdiendo como cinco kilos en ese mes", ha continuado, haciendo poco después hincapié en que sí, todo fue un montaje.

Sin embargo, ha querido matizar que llegaron a vivir momentos muy reales y que, al contrario de lo que publicaron algunos blogs, ella nunca firmó ningún contrato de confidencialidad. "Me sentí como si me hubiera escogido para interpretar el papel de su novia. Él era el director de todo y aquello parecía una película", ha sentenciado, así como que no tiene miedo de las represalias de Ye.

"Se me da muy bien ir a por la gente porque voy directamente a la yugular. No creo que sea tan tonto como para hacer eso", ha admitido, así como que ha revelado que el rapero la instaba a airear ciertos detalles de la relación a la prensa para darle celos a Kim. Aun con todo, sabe que sin Kanye no hubiese saltado a las primeras páginas y se muestra agradecida por el "papel". "Yo estaba preparada para reincorporarme a la sociedad. Esa exposición no tiene precio. Espero y creo que con el tiempo superaré la narrativa de Kanye. No es lo más interesante que me ha pasado", ha finalizado.