El nuevo rostro de Leticia Sabater y el dineral que se ha gastado en la operación estética más larga de su vida

Leticia Sabater se ha vuelto a someter a una nueva intervención estética. La cantante, concursante a su vez de varios realities, estrenó nuevo rostro en el Deluxe.

Según contó y mostró -aunque aún estaba hinchada tras la intervención, según desveló ella misma ("Me he operado hace tres semanas y es una recuperación de tres meses", dijo)-, se trata de la operación más larga de su vida, nada menos que ocho horas.

"No tengo ni una sola arruga, la gente por la calle me para y me dice lo guapa que estoy"., dijo orgullosa ante Jorge Javier y el resto de colaboradores.

"En esta me he gastado 15.000 euros, porque eran muchas cosas", confesó la artista.

Según narró en el programa de Telecinco, en este nuevo paso por el quirófano se ha retocado los pómulos, los ojos, los pechos, los glúteos y la nariz. Pese a todo, ella no se define como adicta a las operaciones estéticas, asegurando que la única que se ha hecho por capricho es la de los abdominales.

Haciendo zapping nos hemos topado con #leticiasabater mostrando el resultado de su operacion estetica numero 54224566 y estamos dudando seriamente si es extraterrestre o terricola 😖#envejecercondignidad #salvamedeluxe pic.twitter.com/SdBuqD8SWJ — Aida V. V. 🧚Supermamy 🤱🏼🇪🇸 (@Aidaxx92ladymad) March 5, 2022

Como era de esperar, la intervención de la cantante en el Deluxe tuvo mucha repercusión en las redes sociales, que, al igual que los colaboradores, se mostraron realmente impactadas por el cambio físico de