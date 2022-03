Karina ha tenido un pequeño percance de salud por el que ha tenido que acudir al hospital. La eterna intérprete de Las flechas del amor se ha hecho una dolorosa fisura al caerse.

Así lo ha detallado ella misma en las redes sociales. "Pues de esta guisa estoy 🤦♀️", escribe en su perfil de Inistagram, junto a una foto en la que se la ve saliendo del hospital con el brazo izquierdo inmovilizado.

"Un pequeño traspié me tiene el hombro inmovilizado por una fisura. Me temo que pocos vídeos podré hacer en los próximos días, pero prometo ir contándoos como va mi evolución. Lo importante es que estoy bien y requetecuidada. ¡¡Cuidado con las caídas!! #caidastontas", ha rematado la cantante.

Horas después, ya en casa, la cantante daba el último parte médico acerca de su salud y aprovechaba para dar las gracias por todos los mensajes de ánimo que le han hecho llegar sus seguidores.

"Os mando muchísimos besos y toda mi gratitud por tanto cariño y amor que me dais. Aquí estoy, con mi bracito, recuperándome poquito a poco", dice la cantante, avisando de que no puede estar mucho rato. "Me quiero poner buena pronto, porque todos os lo merecéis".