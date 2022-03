El importante mensaje de Tamara Gorro tras pasar por el hospital

La influencer Tamara Gorro ha utilizado sus redes sociales para mandar un importante mensaje a todos sus seguidores después de haber tenido que ir de urgencia al hospital para hacerse una revisión, ya que este sábado, tras llevar a sus hijos a un cumpleaños, "no podía levantarme, no tenía fuerzas ni para hablar casi", recoge la revista Semana.

Esto se debe a que "desde que estoy malita he perdido muchísimo peso", pasando de los 64 kilogramos hasta los 52, pues "intento comer, como, pero hay algo que me provoca el echarlo", lo que se suma a la medicación que debe tomar diariamente, y que le "cierra el apetito".

A ella, en contra de la opinión popular de que los cuerpos bonitos son solo los delgados, la delgadez que le ha provocado esta pérdida de peso "no me gusta" y "no me parece bonito", por eso ha elegido este momento de su vida para alzar la voz y alentar a sus seguidores a no dejar de comer y no hacer dietas que limiten la alimentación, pues puede llegar a acarrear problemas de salud.

Vivimos en una sociedad en la que "parece que tenemos que tener un cuerpo divino, delgado", ha comenzado la excolaboradora de televisión, "y si no lo tengo, cierro el pico, no ingiero alimento, solamente líquidos y me quedo divina. Eso es lo que creéis", ha apuntado, pero eso solo lleva "a tener una enfermedad" porque "el alimento es imprescindible".

"Si a ti te sobran unos kilos, porque tú lo consideres, lleva una dieta equilibrada", ha pedido hablándole directamente a su seguidores, mientras con tono preocupado volvía a pedir que "no dejes de comer porque, de verdad, te lleva a un problema serio". En esta línea, Tamara ha finalizado su reflexión enviando un mensaje muy importante: "No se está divino por estar delgado".

Poco después ha querido volver a incidir en este mensaje a través de una publicación permanente en su Instagram. En ella, ha mostrado su cuerpo en ropa interior actualmente y lo ha comparado con una fotografía suya de hace unos años. "Eso no es un tipazo, un buen cuerpo es el que está saludable, el que tiene fuerza y te deja hacer una vida normal. Da igual la talla. Sin salud no existe un cuerpo bonito", ha escrito en el post.

La influencer ha explicado también que su abdomen es "fruto del deporte diario" que practica como una medida más que ha tomado para intentar recuperar peso a través del aumento de su masa muscular, pero "tener el abdomen marcado no quiere decir que tengas un cuerpo perfecto".

Además, ha considerado que "querer el cuerpo de otra persona es un gran error", y ha defendido no guiarse nunca "por los estereotipos que hoy en día, por desgracia, se muestran para ser 'perfectos". Por último, la madrileña ha finalizado la publicación asegurando que si pudiera elegir, "sin duda, me quedaría como en la segunda foto", ya que "estaba más guapa" y "más sana".

Respecto a su estado de salud, Tamara ha tranquilizado a sus seguidores asegurando que los resultados de la analítica que le hicieron durante su noche en el hospital revelaron que "afortunadamente está todo perfecto", aunque tendrá que someterse a una gastroscopia para averiguar qué es lo que "está provocando que no pueda tolerar ningún alimento". "Estoy bien", ha prometido, aunque confesando sentirse aún "muy flojita".