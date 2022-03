La madre de Ainhoa Armentia habla por primera vez sobre la relación de su hija con Urdangarin

Han sido unos meses convulsos para Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, pero sobre todo para sus familias, que se han convertido en los actores secundarios de su historia de amor y han sufrido en primera persona las consecuencias mediáticas de su relación. Ahora, la madre de la contable, Antonia Acebo, se ha pronunciado por primera vez para aclarar varias polémicas sobre el romance que no son verdad, según ha publicado en exclusiva Viva la vida.

La mujer ha desmentido a través de José Antonio Avilés, que ha enfatizado en que ha hecho "mucho hincapié" en esta cuestión, que la pareja esté planeando alquilar un piso para mudarse juntos, tal y como reveló recientemente Ya es mediodía, y niega que ninguno de los dos conozca a los hijos del otro. "Mis niños están muy protegidos", ha recalcado.

Sobre la relación, que empezó entre finales del mes de agosto y principios de septiembre, según el colaborador, Acebo desconoce si su hija y Urdangarin la harán oficial públicamente porque "yo solo soy la madre, no tengo ni idea".

Lo que sí ha querido confirmar por medio del comunicador es que no ha habido deslealtad por parte de Ainhoa, pues ella y su marido no estaban juntos cuando se publicaron las imágenes que descubrieron su relación con el exjugador de balonmano, aunque sí convivían.

Ha afirmado durante su conversación telefónica con Avilés que "mi hija me lo contó antes" de que la noticia acaparase las portadas de la prensa española, aunque no le sorprendió porque "yo sabía que trabajaban juntos". Aún no se conocen personalmente como aseguraban muchos medios, algo que solo "el tiempo va a decir".