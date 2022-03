Tu horóscopo diario: domingo 6 de marzo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 6 de marzo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Sabes por experiencia que en demasiadas ocasiones vas con el corazón demasiado a flor de piel y hoy no te interesa nada esa postura, lo que no significa que pienses mal de todos y de todo. Pero cuídate para que no te hagan daño. Debes protegerte.

Tauro

Te gustará tomarte tu tiempo para disfrutar de la jornada sin agobios y si no has tenido mucho que hacer por diversas circunstancias, intenta quedar con algún amigo o amiga que te pueda dar algunos momentos de conversación entretenidos.

Géminis

No tomes esa decisión que significa dinero o tiempo sin contar con la opinión de tu pareja, porque puede echártelo en cara y llevará razón. A veces te precipitas en ciertos aspectos y luego tienes que retroceder y no lo pasas muy bien.

Cáncer

Sientes la necesidad de pasar un tiempo con tus amigos o amigas, más en tus proyectos personales y vas a tener que convencer a tu pareja de la necesidad de tener esos espacios libres. Quizá no lo entienda demasiado bien. Procura no ponerte a la defensiva.

Leo

Se van a dar varias circunstancias para que hoy suba mucho tu autoestima y tu energía mental. Será gracias a una reunión de alguna clase en la que llamarás la atención. Lucirás tu mejor imagen y estarás hábil con las palabras, que harán reír.

Virgo

Escucha atentamente lo que alguien tiene que explicarte y que te puede venir bien para decidir sumarte a un plan de vacaciones en un futuro cercano o no. No le pongas pegas a todo, simplemente analiza los pros y los contras sin alterarte.

Libra

No te gusta quemar etapas y en eso vas a acertar hoy, ya que es mejor que vayas despacio con un tema familiar que está siendo un poco más complejo de lo que preveías. Tender puentes y no poner barreras mentales de ningún tipo es lo ideal.

Escorpio

Sentirás menos la presión por parte de ciertas personas de la familia y te relajas mucho porque al final has encontrado comprensión y un respeto a tus planteamientos. No obstante, aún tendrás que seguir dando algunas explicaciones.

Sagitario

Vas a conseguir estar en contacto, por fin, con una persona que te va a ayudar en una tarea y que te indica o te explica algunas cosas que necesitas en una materia relativa a los estudios. Has tardado en encontrarla, pero será todo un hallazgo.

Capricornio

Evita ruidos, distracciones o compromisos familiares y céntrate en esa tarea que tienes que hacer, aunque sólo sea durante un par de horas. Ese adelanto de trabajo lo agradecerás la semana próxima, así que toca hoy hacer el esfuerzo.

Acuario

Hay un plan que has descartado porque tus ánimos están algo bajos, pero quizá hacerlo es la mejor manera de subirlos y volver a encontrarte con más energía. Tita de tu fuerza de voluntad para ponerte en marcha, lo agradecerás después.

Piscis

Descarta cualquier sentimiento de culpa por no poder ayudar a un familiar, ya que lo que hiciste en el pasado, no tiene solución. En cualquier caso, debes darte cuenta de que cada persona es responsable de su vida y toma sus propias decisiones.