Estados Unidos asegura que Rusia podría desplegar hasta 1.000 mercenarios en suelo ucraniano

Estados Unidos asegura que Rusia está preparada para desplegar hasta 1.000 mercenarios más en Ucrania en los próximos días y semanas, y ha advertido de que Moscú podría "bombardear ciudades hasta someterlas".

Según un alto funcionario estadounidense, Estados Unidos ha visto "indicios" de que ciertos mercenarios podrían estar involucrados en la invasión de Ucrania en "algunos lugares", aunque no ha precisado el número ni el lugar. "Hemos visto algunos indicios de que están siendo empleados", ha confirmado, agregando que Moscú podría recurrir al despliegue de hasta 1.000 mercenarios en un "futuro cercano", tal y como recoge la cadena estadounidense CNN.

Por otro lado, un funcionario del Departamento de Defensa ha señalado que no tienen motivos para "dudar de las afirmaciones rusas de las que ahora están en posesión" de la planta nuclear de Zaporiyia, que este viernes sufrió un incendio tras ser tomada por Rusia, y ha agregado que "no hay ninguna fuga radiactiva".

"Tenemos un recuento acumulativo de 500 lanzamientos de misiles (rusos a Ucrania). En realidad solo un poco más de 500 lanzamientos de misiles desde que comenzó la invasión por parte de los rusos", ha subrayado también el funcionario estadounidense.

Con respecto a los avances en terreno ucraniano, ha dicho que las fuerzas rusas están a diez kilómetros de las ciudades de Chernigov y Járkov, que en las últimas jornadas han sido bombardeadas duramente. Asimismo, ha confirmado que hay enfrentamientos en la ciudad de Mykolaiv y ha recalcado que Mariupol sigue estando "bajo control ucraniano".

"Obviamente también están bombardeando esa ciudad (Mariupol). Y usted mismo ha visto informes que salen de la ciudad sobre cortes de servicios públicos, agua y electricidad. Creo que el alcalde ha sido bastante público al respecto", ha resaltado. En ese sentido, el funcionario estadounidense ha remarcado en rueda de prensa que las tropas rusas han "realizado un asalto anfibio al suroeste de Mariupol" y ahora "estarían a las afueras de la ciudad usando infantería naval".

Sobre la estrategia rusa, ha explicado que "una de las razones por las que se movieron más allá de Jersón y hacia esta ciudad de Mykolaiv es para que puedan girar a la izquierda y amenazar a Odesa desde el suelo". "Jersón es realmente el último centro de población importante en el río Dniéper, justo antes de la desembocadura del Mar Negro. Por lo tanto, es una ciudad portuaria clave en ese sentido y le permite a Rusia, al Ejército ruso, tener una medida de control sobre al menos esa parte del río y la entrada al Mar Negro", ha explicado.

Con respecto a Kiev, el funcionario estadounidense ha vuelto a resaltar este viernes que las tropas rusas siguen a 25 kilómetros de la capital.

Ante las preguntas de los periodistas sobre una posible implicación militar por parte de ciudadanos desinteresados, el funcionario estadounidense ha señalado que la mejor manera de ayudar es "contribuir a los esfuerzos de asistencia humanitaria que están siendo llevados a cabo por oenegés y organizaciones de voluntarios".

Escalada real del conflicto

Por otro lado, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha resaltado que "el riesgo de una escalada es ciertamente real". "Es algo que nos importa y en lo que estamos enfocados porque lo único peor que una guerra contenida en Ucrania es una que se intensifica aún más y va más allá", ha añadido.

Preguntado por un presentador de la BBC ante un posible cambio de liderazgo en Moscú, Blinken ha apuntado que Estados Unidos "no busca eso" y "no depende" del país: "Necesitan decidir si los líderes que están allí realmente están avanzando y representando sus necesidades, sus intereses, su voluntad. Eso no depende de nosotros en absoluto".

El secretario de Estado estadounidense ha mantenido este viernes una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la que ha asegurado que "una zona de exclusión aérea de la OTAN no es realista debido al riesgo de que llevaría a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN".

"La única forma de implementar realmente algo como una zona de exclusión aérea es enviar aviones de la OTAN al espacio aéreo ucraniano y derribar aviones rusos, y eso podría conducir a una guerra en toda regla en Europa. El presidente Biden ha dejado claro que Estados Unidos no va a entrar en guerra con Rusia", ha resaltado Blinken, según recoge la CNN.