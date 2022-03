Que Rocío Jurado fue una de las cantantes pioneras en decirse feminista o hablar del placer sexual de las mujeres es vox populi. Este viernes 4 de marzo, el monográfico dedicado a la más grande que emitió Telecinco, llamado Lo siento mi amor, fue más allá, e ilustró muchos momentos que evidenciaron por qué fue Rocío Jurado una adelantada a sus tiempos.

En esa línea, el programa mostró una impactante entrevista grabada en 1999 a la que la cantante asistió junto a su segundo marido, José Ortega Cano. En ella, la artista dejó claro que rechazaba completamente el machismo y corrigió a su marido.

Y es que, este estaba hablando sobre su oficio, la tauromaquia, con un tono algo rancio que no le gustó nada a La más grande. "Si no es por la vaca, no existe el toro. Vamos a dar a cada uno por lo que es de cada uno. A mí, tanto machismo, me apabulla. En lo que hay que defender a la mujer, la defiendo. Y eso que dices es exagerado. No me gusta tanto machismo", aseveró Jurado, con contundencia.

Esto se sumaba a las múltiples veces que luchó por la emancipación femenina, en entrevistas, canciones e incluso con su vestimenta. "Hombre, claro que soy feminista. Por las mujeres", dijo en otro vídeo. El programa también rescató la letra de Amores a solas, una canción que versaba sobre la masturbación, un tabú en esa época, muy en especial en el caso de las mujeres.

Menuda reina, Rocío Jurado parando los pies a Ortega Cano: “a mí no me gusta tanto machismo”



En la letra del tema por el que llegaron a decirle que era una "mala madre", Rocío Jurado decía frases como "Mi mente volando, mis manos que juegan, me siento flotando, mi cuerpo se entrega...".