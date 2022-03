Tu horóscopo diario: sábado 5 de marzo de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 5 de marzo de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a saborear con mucha fuerza la parte más divertida y emocionante de la vida, esa que tantas energías te aporta cuando comprendes que estás en consonancia con lo que te rodea. Será un día con muchas emociones intensas, y todas ellas felices.

Tauro

Estarás muy perspicaz y no te dejarás llevar por la primera impresión sobre un tema en el que tienes puestas muchas ilusiones, pero con los pies en el suelo. Tu curiosidad te lleva hoy a enterarte de algo que tenías mucho interés en saber.

Géminis

Buscar lo que no posees y ambicionar en exceso algo inalcanzable solo puede traerte insatisfacción. Cuanto más te centres en lo esencial y dejes de lado lo superfluo, lo innecesario, más cerca estarás de alcanzar un estado de bienestar.

Cáncer

Cierta pesadumbre puede sobrevenirte hoy porque te darás cuenta de que quizá has hecho algún daño a una persona que no se lo merecía, a algún amigo o amiga. Lo notarás con mucha facilidad y piensa que es posible que recibas una lección amarga por ello.

Leo

Tu autoridad en ciertos temas profesionales no será puesta en duda en ningún momento e incluso alguien te va a buscar para pedirte opinión o consejo porque saben que tu experiencia es muy importante en algún campo. Eso te llenará de satisfacción.

Virgo

Encuentras la manera de ayudar a una persona muy cercana, quizá tu pareja, a la que no ves demasiado animada o con fuerzas para solventar una situación complicada. Tendrás mucha capacidad de convicción para animarle a actividades muy positivas.

Libra

Tienes el convencimiento de que no saben valorarte bien sobre todo en el sentido profesional. Quizá debas cambiar tu estrategia y dejar claro lo que eres capaz de hacer, pero con hechos y sin quejas. Confía en tus aptitudes y ponlas en valor.

Escorpio

Date la oportunidad hoy de hacer algo distinto, algo que no sueles hacer, aunque quizá sea simplemente no hacer nada y dejar que todo fluya a tu alrededor sin intervenir. Centrarse en el presente y no obsesionarse en el futuro es la clave.

Sagitario

Vas a tener mucho cuidado para que nadie descubra ese juego de seducción o esa aventura que te traes entre manos, ya que sabes perfectamente que hay otras personas implicadas de alguna manera y que pueden verse afectadas. Cuidado.

Capricornio

Alguien, quizá un desconocido, te ayuda hoy con una tarea o una gestión complicada y te la facilita mucho y eso va a ser un gran alivio que incluso te reducirá el estrés que sentías por la situación. Muestra agradecimiento y no dejes de sonreír.

Acuario

A veces vas demasiado deprisa por la vida y quieres tenerlo todo cuanto antes, y eso no te va a aportar demasiado bienestar, aunque te pueda parecer lo contrario. Es hora de pararse a pensar qué es lo realmente importante para ti.

Piscis

Aceptarás que hay cosas que ya no son como antes, y más en lo sentimental o en algo relativo a lo físico, pero con otra perspectiva que te ayudará a estar mucho más en consonancia con la realidad y no en ideas falsas o ensoñaciones poco recomendables.