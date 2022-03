Detingudes tres persones en Puertollano pel tiroteig al cementeri de Torrent que es va saldar amb dos morts

Els sospitosos han sigut localitzats en Puertollano (Ciudad Real), on s'ha desplegat un important dispositiu policial que ha culminat amb l'arrest dels tres suposats implicats en els fets. Es tracta de dos homes i una dona, de 43, 50 i 53 anys, a els qui es considera presumptes autors de dos delictes d'homicidi i un altre de lesions, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.

Les investigacions dels agents del Grup d'Homicidis de València van permetre identificar als presumptes autors dels fets que, després del succés, havien fugit dels seus domicilis del barri torrentí del Xenillet cap a diferents punts de la geografia espanyola, tant per a eludir l'acció de la justícia, com per a evitar possibles represàlies, ja que els trets es van produir per un enfrontament entre diferents famílies, segons la Policia.

Després d'una àrdua tasca d'investigació, la Policia Nacional va localitzar als sospitosos en una vivenda ocupada situada en el barri El Carmen de Puertollano (Ciudad Real). El dispositiu dissenyat per a la captura dels sospitosos ha comptat amb la participació, entre uns altres, del Grup Especial d'Operacions (GEO) de la Policia Nacional.

D'aquesta manera, s'ha dut a terme l'entrada i registre en la vivenda, on han sigut detinguts els dos homes i la dona als qui considera responsables dels fets.