Ucraïna.- Puig inaugura l'Escola d'Hivern del PSPV: "No tenim cap dubte, estem amb el poble d'Ucraïna"

Així s'ha pronunciat Puig durant la inauguració a València d'aquesta trobada en el qual també participen els ministres de Presidència, Félix Bolaños, i Educació, Pilar Alegria. Allí, ha remarcat que "no estem davant un conflicte entre nacions", sinó davant una "agressió brutal" enfront de la qual cal "superar qualsevol equidistància".

No obstant açò, ha asseverat que "l'arrel de la desraó de Putin" i del seu "brutal i temerària agressió" a Ucraïna no és "únicament privatiu de Rússia", sinó que existeix en "altres societats", en forma de la "Triple P": "Populisme, polarització i postverdad".

Al costat de la crítica a aquesta "Triple P", Puig ha centrat la seua intervenció a rebutjar la "antipolítica" basant-se en una cita de Joan Fuster: "El fanàtic és un convençut, un individu que està convençut del tot". Per a Puig, "per a circular per la vida, no fan falta més que tres o quatre conviccions".

En el seu discurs, Puig ha criticat que aquesta manera de fer política "ni soluciona ni mitiga els problemes", per la qual cosa ha asseverat: "L'antipolítica és un ventilador del malestar", i ha advertit que "està molt present entre nosaltres".

De fet, ha criticat el PP perquè "es diu que és un partit de govern i ha actuat permanentment com antigovern", ja que "ha abordat la política com a confrontació, des de les vísceres i el populisme".

També ha rebutjat a aquells que "no accepten el que és la pròpia societat, la realitat nacional i plurinacional d'Espanya" i ha criticat que es busque "fracturar consensos bàsics".

"DOS ESPERANCES"

Enfront d'aquestes actituds, Puig ha apuntat que la guerra ha generat "dos esperances": "La unitat d'Europa" i "el keynesianisme econòmic com a única solució". "Davant una guerra i els problemes econòmics associats a la mateixa, es requereix una acció potent de l'Estat i ha d'haver-hi una acció conjunta europea".

D'altra banda, Puig ha remarcat que exercir el govern és el "compromís per a canviar les coses" i ha criticat que "moltes vegades tenim alguns companys de viatge que no tenen clar per a què serveix el Govern".

Per açò, ha remarcat la via "socialdemòcrata" davant la "antipolítica" i la "Triple P": "La nostra resposta està basada en gestió responsable, en el progrés segur i en la dignitat".