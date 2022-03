La meitat dels majors de 65 anys suspenen l'atenció dels bancs, segons un sondeig d'AVACU

Del sondeig, realitzat a més de mig miler d'usuaris de bancs, s'han extret dades com que el 47,7% dels enquestats suspèn a la seua entitat en relació a l'atenció prestada. Aquest percentatge augmenta fins a un 49,42% entre els majors de 65 anys.

Les gestions que més solen realitzar en els seus bancs són la retirada de diners en efectiu (67,9%), les transferències o enviaments de diners (64,39%) i el pagament de rebuts (62,36%). En el col·lectiu de majors de 65 anys sobreix la retirada de diners en efectiu, fins a un 76,02%.

En general, la majoria d'usuaris acudeixen a la seua oficina bancària de manera esporàdica (41,51%), ja que només un 6,64% afirma acudir mínim una vegada a la setmana. El 32,29% reconeix no acudir normalment a la seua oficina i realitzar les seues gestions a través d'internet.

Entre els majors de 65, el percentatge dels quals no solen acudir a les seues oficines i que realitzen les seues gestions per internet baixa a un 21,76%, enfront del 55,56% dels de 18-30 anys, arreplega l'entitat en un comunicat.

A l'hora de contactar amb el seu banc, un 40,77% assegura que ha pogut fer-ho sense problemes quan ho ha necessitat, mentre un 37,27% només després de molts intents i d'insistir per diverses vies. Un 6,46% respon que ha necessitat contactar però no ha pogut.

Per la seua banda, un 48,15% afirma haver tingut algun problema amb la seua entitat bancària en els últims sis mesos, problemes que solament han resolt el 24,18%. Els principals problemes que assenyalen els usuaris són: dificultat per a contactar amb l'entitat o gestor personal; modificació en les condicions de targeta o compte; cobrament de comissions; canvis en la forma de realitzar gestions; problemes en el caixer.

I un 73,92% dels usuaris afirma que la seua entitat ha patit algun canvi en l'últim any, dels quals un 52,98% indica canvis en la manera de contactar amb ells (necessitat de cita prèvia, atenció solament telefònica...), un 42,2% han sigut traslladats a una altra oficina, per a un 23,17% han tancat la seua oficina i un 20,87% assenyala un canvi en l'horari.

Davant aquestes xifres, AVACU recorda que s'ha dirigit en diverses ocasions al Ministeri de Consum, al Banc d'Espanya i al Consell de Consumidors i Usuaris per a traslladar situacions similars i demanar mesures perquè cap ciutadà es veja limitat a l'hora d'obtindre els seus diners en efectiu o poder realitzar les gestions que necessite.

Encara que algunes entitats ja han anunciat propostes per a millorar l'atenció a majors i altres col·lectius vulnerables, després de la campanya 'Sóc major, no idiota' impulsada pel valencià Carlos San Juan, per a l'entitat no és suficient. "El sector financer espanyol hauria de revisar el seu nivell de responsabilitat i d'ètica envers els seus clients i, d'una vegada per sempre, diferenciar-se en l'atenció durant el temps que estiguem com a clients i no solament per a atraure'ns als seus productes", subratlla el seu president, Fernando Móner.