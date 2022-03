Cvirus.- La Comunitat notifica 9 morts, 2.407 contagis i els hospitalitzats baixen dels 700

D'aquesta manera, la xifra total de positius se situa en 1.304.073 persones. Els nous casos per províncies són 169 a Castelló (157.091 en total), 605 a Alacant (454.994) i 1.633 a València (691.984) i la xifra de no assignats es manté en quatre.

Les nou defuncions, totes amb data de defunció en els últims 15 dies, corresponen a una dona de 45 anys i huit homes d'entre 54 i 99 anys. Així, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 9.067: 1.048 a la província de Castelló, 3.456 a la d'Alacant i 4.563 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment 698 persones ingressades, 48 menys que ahir, i 72 llits UCI ocupats, tres menys: 94 a la província de Castelló, 6 en UCI; 223 a la província d'Alacant, 25 d'elles en UCI; i 381 a la província de València, 41 en UCI.

Quant al nombre d'altes, s'han registrat 3.781. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana és de 1.284.524. Per províncies, les altes es distribueixen així: 155.163 a Castelló, 447.981 a Alacant i 681.321 a València. El total d'altes no assignades es manté en 59. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 21.923 casos actius, la qual cosa suposa un 1,67% del total de positius.