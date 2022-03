Sálvame destapó este jueves una serie de audios comprometedores en los que Isabel Pantoja cargaba contra Encarna Sánchez. La tonadillera y la periodista vivieron bastantes altibajos en su amistad, tal y como podía comprobarse en las grabaciones, así como en las valoraciones que compartieron los colaboradores.

Harta de mantener su silencio, la cantante se sinceró en 1993 sobre su difícil relación con la comunicadora, de quien no estaba dispuesta a soportar su mal genio. "Ya no puedo callarme. Dice que yo he cambiado muchísimo, que yo no soy la misma que cuando me conoció", se quejaba en los audios.

"Y digo: 'Bueno, pues nada, entonces habrás sido que tú la que me has hecho cambiar. ¿O tú no te has parado a pensar eso? ¿Por qué he podido cambiar yo? Pues he cambiado por tus mentiras, simplemente'", decía la cantante, y añadía: "Tiene que prevalecer, también, mi opinión. Que yo estoy de acuerdo con la tuya, perfecto. Te respeto la tuya, ahora tú respeta la mía. Que eso es lo que no haces".

"No puedo hablar porque sabes que ella en cuanto se habla... Como sabe más que nadie, está más preparada que nadie y todo más que nadie. El mérito suyo es dónde ha llegado siendo de una familia humilde, igual que yo", lamentaba.

A raíz de las grabaciones, Lydia Lozano contó que el distanciamiento entre ambas podría haberse producido por una muy buena amiga de la periodista, Nuria Abad. "Era una persona que sí controlaba bien a Encarna y ella adoraba a Nuria. A Isabel Pantoja le molestaba muchísimo que le tuviera ese cariño". "Ella hacía todo lo que le decía la amiga, que era la profesional en los medios", apuntó.

En palabras de Kiko Matamoros, "Encarna era prácticamente analfabeta". "Cometía muchísimos errores hablando, escribiendo ni te digo. No era nadie para decirle a la cara a nadie que no tenía cultura", opinó en el plató.

"Encarna la tenía tan controlada que no le dejaba ni llamar al niño. Cuando Encarna iba a la casa, el niño se iba al cuarto. Había un sótano y al niño lo ponían ahí", añadió, entonces, Lozano, que apuntó que la tonadillera, ante la situación, llegó a decir que llevaba "seis días sin hablar con su hijo".